فنرباغچه ترکیه در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا موفق به شکست لیورپول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال فنرباغچه میزبان لیورپول بود.

بازی با برتری نسبی میهمان انگلیسی آغاز شد و در دقیقه ۲۵، نیونی موفق شد گل نخست را برای لیورپول به ثمر برساند. اما این برتری دیری نپایید؛ چرا که در دقیقه ۲۹، گرینوود با هوشیاری پاسخ این گل را داد و کار را به تساوی کشاند.

نیمه نخست بازی با تساوی به پایان رسید.

در نیمه دوم حملات ۲ تیم شدت بیشتری پیدا کرد و در دقیقه ۶۹، ایساک بار دیگر لیورپول را پیش انداخت، اما فنرباغچه که در خانه حمایت پرشور هواداران را داشت، تسلیم نشد. براون در دقیقه ۷۳ کار را به تساوی کشاند و در نهایت، موریکی در دقیقه ۷۹ با گلی سرنوشت‌ساز، کامبک فنرباغچه را تکمیل کرد تا میزبان به اولین پیروزی خود در این فصل از لیگ قهرمانان دست یابد.

این شکست سنگین باعث شد لیورپول در امتیاز ۹ باقی بماند. در سوی دیگر، فنرباغچه با کسب این پیروزی بزرگ ۵ امتیازی شد.