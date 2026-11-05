مدافع پرسپولیس پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به تمرینات گروهی بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسین ابرقویی‌نژاد، مدافع تیم فوتبال پرسپولیس  که چند بازی تیمش را به علت مصدومیت از دست داده بود، با رفع آسیب دیدگی اش در تمرینات گروهی سرخپوشان حاضر شده و می‌تواند مقابل فجر شهید سپاسی بازی کند.  

با توجه به اینکه زوج محمد مهدی زارع و دانیال ایری در  خط دفاع پرسپولیس عملکرد خوبی داشتند به نظر نمی‌رسد که مهدی تارتار سرمربی سرخپوشان ریسک  کرده  و از ابرقویی نژاد در ترکیب اصلی تیمش استفاده کند.

با وجود اینکه ابرقویی نژاد به شرایط بازی رسیده است، اما  احتمال دارد این مدافع در ترکیب اصلی تیمش در بازی با فجرشهید سپاسی قرار نگیرد و شاید به عنوان یار تعویضی به زمین مسابقه برود.

به احتمال فراوان دانیال ایری و محمدمهدی زارع بار دیگر زوج خط دفاعی پرسپولیس را در بازی با فجرشهید سپاسی  تشکیل خواهند داد تا سرخ‌پوشان با ترکیب دفاعی مشابه بازی‌های اخیر خود به مصاف حریف شیرازی بروند.

تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه ۱۵ آبان در چارچوب هفته دوازدهم  لیگ برتر  فوتبال به مصاف فجر سپاسی خواهد رفت.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
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