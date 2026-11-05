باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - داوود مهابادی، کارشناس فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد تیم استقلال برابر تیم الشمال قطردر لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: استقلال بازی منطقی و تاکنیکی انجام داد و مستحق برد بود و قبل از دقیقه ۹۰ هم می‌توانست به گل برسد و به نظرم موقعیت سوزی کرد. در مجموع آبی پوشان بازی شناور و فوتبال با منطقی بازی کردند به خصوص در دفاع تیمی فوق العاده خوب عمل کردند و فرصت آن چنانی به حریف ندادند.

تراکتور از مسیر خود در آسیا منحرف شده است

مهابادی درباره تساوی تیم تراکتور برابر تیم نفتچی ازبکستان در لیگ نخبگان آسیا بیان کرد: با توجه به تغییراتی که ناخواسته در دروازه تراکتور به وجود آمد و یک مقدار هم حاشیه‌هایی در این تیم ایجاد شد به نظرم این تیم یک مقدار از مسیر خود منحرف شد. البته تراکتوری‌ها نتیجه بدی برابر نفتچی نگرفتند هر چند که من انتظار داشتم که بازی را پیروز شوند. به نظرم تراکتور ۲، ۳ مهره تاثیرگذار دارد که در بازی‌های آینده می‌تواند روی آنها بیشتر حساب باز کند. امیدوارم هر ۲ تیم ما بتوانند به دور بعدی لیگ نخبگان صعود کنند و دور از دسترس نیست. من فکر می‌کنم شانس صعود استقلال بیشتر از تراکتور است.

متاسفانه گل گهر شانس صعود را از دست داده است

کارشناس فوتبال درباره شکست تیم گل گهر برابر تیم آرکاداغ ترکمنستان در لگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: متاسفانه گل گهر با باخت برابر تیم آرکاداغ ترکمنستان عملا شانس خود را برای صعود از دست داده است. تیم گل گهر نتوانست انتظاری که از این تیم در آسیا داشتیم را برآورده کند.

تیم های ما در شرایط نامتعارف با حریفان خود روبه رو می شوند

مهابادی درباره اینکه عدم میزبانی نمایندگان ما در نتیجه گیری شان در آسیا تاثیرگذار است، گفت: بله، خیلی تاثیرگذار است. یکی از عوامل مهم حضور در آسیا و فاکتور‌های مثبت می‌توانست میزبانی در آسیا باشد به خصوص اینکه تراکتور، استقلال و گل گهر در شهر‌های تبریز، تهران و سیرجان به مصاف حریفان خود می‌رفتند و این برای نمایندگان ما خیلی موثر بود. تیم‌های ما دائم در سفر هستند و با شرایط نامتعارف با حریفان خود رو‌به‌رو می‌شوند.

انتخاب بصره برای میزبانی استراتژی خوب مدیریتی تاجرنیا بود

او خاطر نشان کرد: به نظرم تنها برگ برنده استقلال این بود که تاجرنیا خوب عمل کرد و بصره را به عنوان میزبان تیمش در آسیا انتخاب کرد، چون بصره هم به ایران نزدیک است و هم هواداران زیادی ایران در آنجا دارد. من شنیدم خیلی از مردم خوزستان برای تشویق تیم استقلال به بصره رفتند و به نظرم استراتژی خوب مدیریتی از سوی تاجرنیا بود که به تیم استقلال کمک کرد. اگر تراکتور و گل گهر هم می‌توانستند شهر‌های دیگر عراق را برای میزبانی انتخاب می‌کردند در آن صورت در آسیا موفق می‌شدند.

تغییر دوباره سرمربی شایسته تیم تراکتور نیست

مهابادی درباره اینکه شایعاتی مطرح شده که مدیران تراکتور قصد دارند جواد نکونام را اخراج و دراگان اسکوچیچ را برای هدایت تیم خود انتخاب کنند، گفت: مسئله‌ای هست که من نمی‌توانم درباره آن اظهار نظر کنم، اما عملکرد نکونام در تراکتور تقریبا مثبت بوده است. اگر مسئله دیگری باشد که من اطلاعی ندارم. به نظرم تغییرات زیاد نمی‌تواند به تیم تراکتور کمک کند. به هر حال نکونام هم با یک تغییر به اینجا رسید و دوباره بخواهند این مربی را تغییر بدهند برای تیمی مثل تراکتور شایسته نیست.

حفظ آسانی از شاهکارهای تاجرنیا بوده است

کارشناس فوتبال درباره اینکه عملکرد یاسر آسانی در استقلال را چطور می‌بیند، گفت: خدا را شکر این بازیکن عملکرد خوبی داشته است. به نظرم آسانی بازیکن موثر استقلال تا الان بوده است. همچنین نگه داشتن آسانی با شرایط سخت از شاهکار‌های مدیریتی تاجرنیا محسوب می‌شود.

شانس استقلال برای صعود بیشتر از تراکتور است

او درباره اینکه به نظرش تیم‌های استقلال، تراکتور و گل گهر می‌توانند به مرحله بعدی لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا صعود کنند، بیان کرد: شانس استقلال برای صعود زیاد است، اما تراکتور هم شانس صعود دارد. گل گهر هم با شکست برابر آرکاداغ ترکمنستان عملا شانس صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا را از دست داد. گل گهری‌ها فرصت‌های خوبی را از دست دادند و کارشان برای صعود سخت شده است.

بازیکنان تاثیرگذار در فوتبال ما کم است

مهابادی درباره اینکه چرا نمایندگان ما در آسیا موفق نیستند، عنوان کرد: واقعیت را باید قبول کنیم که فوتبال ما نسبت به گذشته افت کرده است و بازیکنان تاثیرگذار کم داریم. حالا استقلال بازیکنی مثل یاسر آسانی دارد که ستاره‌ای برای خودش است، اما سایر تیم‌ها بازیکنان تاثیرگذار دار کم دارند. البته تراکتور هم چند بازیکن تاثیرگذار دارد. ما به لحاظ امکانات و بازیکنان خارجی که تیم‌های عربی در اختیار دارند توان برابری با این تیم‌ها را نداریم.

ما به لحاظ فنی توان برابری با تیم های آسیایی را نداریم

او افزود: حالا در گذشته بازیکن خارجی خوب در تیم‌های آسیایی به آن صورت نبود و شاید ۲، ۳ بازیکن خوب خارجی داشتند، اما الان می‌بینید که کلکسیونی از بهترین بازیکنان اروپایی و آمریکای جنوبی در تیم‌های عربی وجود دارد. این بازیکنان خارجی صددرصد تاثیر زیادی بر روی تیم‌های خود دارند و در حقیقت ما به لحاظ فنی با تیم‌های آسیایی برابری نمی‌کنیم. سرمایه گذاری ما در زیر ساخت‌ها بسیار پایین است و بازیکنان جوان که از پایه‌ها به بزرگسالان می‌آیند خلاق نیستند و نمی‌توانند بازی تیمشان را در بیاورند و در آینده هم مشکلات ما بیشتر عیان می‌شود.