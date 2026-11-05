باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

راز‌های پنهان ۱۳ آبان؛ سه واقعه تاریخی که سرنوشت ایران را تغییر داد! + فیلم

پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی و تاریخی انقلاب در خصوص واقعه تاریخی ۱۳ آبان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاداب عسگری، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی و تاریخی انقلاب با حضور در برنامه تهران بیست در مورد واقعه تاریخی ۱۳ آبان توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 

مطالب مرتبط
راز‌های پنهان ۱۳ آبان؛ سه واقعه تاریخی که سرنوشت ایران را تغییر داد! + فیلم
young journalists club

مستند سینمایی «داستان یک جدایی» یک واقعه تلخ تاریخی را روایت می‌کند

راز‌های پنهان ۱۳ آبان؛ سه واقعه تاریخی که سرنوشت ایران را تغییر داد! + فیلم
young journalists club

ماجرای جانسوز آتش کشیدن مسجد جامع کرمان

راز‌های پنهان ۱۳ آبان؛ سه واقعه تاریخی که سرنوشت ایران را تغییر داد! + فیلم
young journalists club

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در کرمان همزمان با راهپیمایی ۱۳ آبان

پربیننده‌ترین‌ها
از کارتر تا ترامپ؛ وقتی ایران نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر می‌دهد
۸۵۴

از کارتر تا ترامپ؛ وقتی ایران نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر می‌دهد

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
پهپاد‌های گران‌قیمت آمریکا یکی پس از دیگری در تیررس ایران + فیلم
۸۱۱

پهپاد‌های گران‌قیمت آمریکا یکی پس از دیگری در تیررس ایران + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
وقتی اعتراض به نسل‌کشی با اتهام تروریسم پاسخ داده می‌شود + فیلم
۵۱۴

وقتی اعتراض به نسل‌کشی با اتهام تروریسم پاسخ داده می‌شود + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
جعل صدا و تصویر؛ سلاح تازه جنگ روانی علیه افکار عمومی + فیلم
۵۱۳

جعل صدا و تصویر؛ سلاح تازه جنگ روانی علیه افکار عمومی + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
سرما و تغذیه؛ دو عامل تشدید کمردرد در طب ایرانی + فیلم
۵۰۲

سرما و تغذیه؛ دو عامل تشدید کمردرد در طب ایرانی + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha