حسن احمدیان: دولت مهاجم باید در خاک آمریکا تاوان بپردازد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن احمدیان، دانشیار دانشگاه تهران و کارشناس مسائل خاورمیانه، در مناظره با یک سرهنگ بازنشسته آمریکایی، مواضع قاطعی اتخاذ کرد. او با اشاره به پیام ایران به افکار عمومی آمریکا گفت: «این جنگ، جنگ شما نبود و بحران معیشتی امروز نتیجه تصمیمات مستقیم رئیس‌جمهور شماست.»

احمدیان با استناد به تجربه جیمی کارتر، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که در پی بحران گروگان‌گیری سفارت آمریکا در تهران و ناکامی در آزادسازی گروگان‌ها، در انتخابات ۱۹۸۰ شکست خورد، تأکید کرد که دولت مهاجم باید در داخل خاک آمریکا هزینه سنگینی بپردازد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که احمدیان در طول جنگ ۲۰۲۶ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به یکی از چهره‌های فعال در رسانه‌های بین‌المللی به‌ویژه الجزیره تبدیل شده و به زبان عربی با کارشناسان آمریکایی و غربی مناظره می‌کند. وزارت علوم ایران نیز پیش‌تر از او به دلیل «حضور فعال در جنگ روایت‌ها» تقدیر کرده بود.