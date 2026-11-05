شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به کاهش سن بازنشستگی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه روستایی و عشایری یکی از خدمات حمایتی است که دولت برای روستاییان و عشایر در نظر گرفته است تا آنها با مشکلات کمتری مواجه شوند. اما با توجه به اهمیت و جایگاه زنان در روستا‌ها پرداخت بیمه ۱۰ سال با سن ۷۰ سال موجب گلایه آنها شده است..

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به کاهش سن بازنشستگی زنان روستایی شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

دولت لطفا سن زنان روستا را برای بازشستگی ۶۰ سال با پرداخت ده سال بیمه، به اجرا بگذارد، لطفا امسال تایید شود.

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