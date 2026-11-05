باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رئیس جمهوری که به هیچکدام از اصول بنیادین جامعه پایبند نیست + فیلم

دونالد ترامپ به هیچکدام از اصول بنیادین آمریکا پایبند نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی مصلح زاده، کارشناس مسائل سیاسی و سفیر سابق ایران در اردن در برنامه تلویزیونی گفت: دونالد ترامپ هیچکدام از اصول بنیادین جامعه آمریکا را رعایت نمی‌کند.

مطالب مرتبط
رئیس جمهوری که به هیچکدام از اصول بنیادین جامعه پایبند نیست + فیلم
young journalists club

جنگ افروزی ترامپ باعث شکست جمهوری خواهان شد؟ + فیلم

رئیس جمهوری که به هیچکدام از اصول بنیادین جامعه پایبند نیست + فیلم
young journalists club

هزینه تاریخی ترامپ و حزبش برای جنگ با ایران + فیلم

رئیس جمهوری که به هیچکدام از اصول بنیادین جامعه پایبند نیست + فیلم
young journalists club

سونامی آبی علیه ترامپ؛ هزینه جنگ‌افروزی علیه ایران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
از کارتر تا ترامپ؛ وقتی ایران نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر می‌دهد
۸۵۴

از کارتر تا ترامپ؛ وقتی ایران نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر می‌دهد

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
پهپاد‌های گران‌قیمت آمریکا یکی پس از دیگری در تیررس ایران + فیلم
۸۱۱

پهپاد‌های گران‌قیمت آمریکا یکی پس از دیگری در تیررس ایران + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
وقتی اعتراض به نسل‌کشی با اتهام تروریسم پاسخ داده می‌شود + فیلم
۵۱۴

وقتی اعتراض به نسل‌کشی با اتهام تروریسم پاسخ داده می‌شود + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
جعل صدا و تصویر؛ سلاح تازه جنگ روانی علیه افکار عمومی + فیلم
۵۱۳

جعل صدا و تصویر؛ سلاح تازه جنگ روانی علیه افکار عمومی + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
سرما و تغذیه؛ دو عامل تشدید کمردرد در طب ایرانی + فیلم
۵۰۲

سرما و تغذیه؛ دو عامل تشدید کمردرد در طب ایرانی + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha