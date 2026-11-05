مدیرکل گمرکات گلستان از ترانزیت خارجی ۶۳ هزار تُن کالای غیرنفتی از مبادی گمرکی این استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و بیان کرد: ارزش ارزی ترانزیت این مقدار کالا ۲۳۰ میلیون دلار بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- بختیار رحمانی‌پور مدیرکل گمرکات گلستان با اشارع به فعالیت گمرکات گلستان در بازه زمانی اول مهر تا ۳۰ مهرماه امسال گفت: ترانزیت خارجی این مقدار کالا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۳ درصد افزایش و از نظر ارزش ارزی هم ۹ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به صادرات کالا‌های غیرنفتی کشورمان از مبادی گمرکی گلستان در هفت ماه گذشته، افزود: دراین مدت بیش از ۴۳۷ هزار تن کالا به ارزش تقریبی ۲۱۹ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که درمقایسه بامدت مشابه سال قبل از نظر ارزش دلاری ۲۱ درصد و از نظر وزنی هم ۱۵ درصد کاهش داشته است.

رحمانی‌پور، «ید، انواع لوله و پروفیل‌ها، پنیر، نئوپان، پسته، میله‌های آهنی یا فولادی، خرما، آب که به آن قند و شیرین کننده افزوده شده است» را از مهمترین کالا‌های صادراتی از مبادی گمرکی گلستان طی هفت ماه گذشته برشمرد و اضافه کرد: این کالا‌ها بیشتر به کشور‌های آسیای میانه صادر شده است.

مدیرکل گمرکات گلستان همچنین از واردات ۷۴ هزار تُن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۵۲ میلیون دلار از طریق مبادی گمرکی این استان در هفت ماه گذشته خبر داد و گفت: این میزان واردات کالا نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۱۵۳ درصد و از لحاظ وزن ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.

رحمانی‌پور افزود: «گرید بطری، روغن خام سویا، قطعات منفصله جهت تولید خودرو، سایر دانه سویا، دیزل ژنراتور، ماشین‌های نورد گرم و ماشین‌های نورد گرم و سرد توام شده برای فلزات» از مهمترین اقلام وارداتی از طریق گمرکات گلستان در هفت ماه گذشته بوده که بیشتر واردات انجام شده هم از کشور‌های آسیایی و اروپایی بوده است.

وی از درآمد ۲۵ هزار و ۲۳۹ میلیارد ریالی گمرکات گلستان از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه امسال هم خبر داد و اضافه کرد: رشد در پایان از رشد چشمگیر درآمد‌های گمرکی استان خبر داد و افزود: این میزان درامد درمقایسه بامدت مشابه سال قبل ۴۹۷ درصد رشد داشته است.

منبع: ایرنا