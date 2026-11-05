وزارت دفاع کره جنوبی قصد دارد محدوده عملیاتی یگان «چئونگ‌هه» را تا بخش جنوبی بندر دقم عمان توسعه دهد و تجهیزات و نیرو‌های نظامی بیشتری به منطقه اعزام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که تصمیم گرفته است محدوده عملیاتی یگان ضد دزدی دریایی «چئونگ‌هه» را به مناطق نزدیک‌تر به تنگه هرمز گسترش دهد.

به گزارش شبکه عمومی «کی‌بی‌اس»، این اقدام با اعزام تجهیزات نظامی بیشتر به منطقه همراه خواهد بود. همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ، ۷۵ نیروی جدید به این یگان افزوده می‌شود و شمار نیرو‌های آن به ۳۹۵ نفر خواهد رسید.

سئول طی چند ماه گذشته اعلام کرده بود که در حال بررسی احتمال اعزام نیرو به تنگه هرمز است؛ با این حال، لی جه‌میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، اعزام نیرو‌های رزمی به این منطقه را منتفی دانسته و تأکید کرده بود که کشورش نیرو‌های نظامی خود را به‌گونه‌ای مستقر نخواهد کرد که احتمال ورود آنها به یک درگیری خارجی وجود داشته باشد.

وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که قصد دارد پیش از ارائه طرح مربوطه به مجلس ملی، بررسی آن را در هیئت دولت دنبال کرده و تأیید رئیس‌جمهور را دریافت کند.

تنگه هرمز از زمان آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تهران در ماه فوریه، به یکی از محور‌های اصلی درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است.

یگان «چئونگ‌هه» از سال ۲۰۰۹ در مأموریت‌های ضد دزدی دریایی فعالیت می‌کند و ادامه مأموریت آن مستلزم دریافت تأیید سالانه پارلمان است.

بر اساس گزارش کی‌بی‌اس، این یگان عمدتاً در خلیج عدن، در سواحل سومالی، و همچنین در مناطق اضطراری تعیین‌شده برای حفاظت از شهروندان کره جنوبی مستقر بوده است.

این شبکه افزود که بر اساس طرح اصلاح‌شده وزارت دفاع، محدوده عملیاتی یگان تا بخش جنوبی بندر دقم عمان گسترش خواهد یافت؛ بندری که حدود ۶۵۰ کیلومتر با تنگه هرمز فاصله دارد.

در این گزارش آمده است که وزارت دفاع کره جنوبی همچنین در پی اعزام تجهیزات و نیرو‌های کمکی به این یگان، از جمله یک فروند هواپیمای گشت دریایی «پی-۸ای پوسایدون»، تجهیزات مختلف بدون سرنشین برای مقابله با مین‌های دریایی و یک تیم خنثی‌سازی مهمات انفجاری است.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: تنگه هرمز ، کره جنوبی
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