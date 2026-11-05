«ملات کیروس» سیاستمدار ۲۹ ساله دموکرات، در انتخابات حوزه نخست ایالت کلرادو پیروز شد و به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوا ن - طبق اعلام خبرگزاری آسوشیتدپرس، کیروس با کسب حدود ۷۸ درصد آرا، رقبای خود از جمله «کریستی پیترسون»، نامزد جمهوری‌خواه، را شکست داد.

کیروس از منتقدان سرسخت حمایت نظامی آمریکا از “اسرائیل” است و در کارزار انتخاباتی خود خواستار توقف کمک‌های نظامی و اعمال تحریم تسلیحاتی علیه رژیم صهیونیستی، از جمله توقف ارسال تسلیحات تهاجمی و دفاعی شده بود.

وی پیشتر حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را نتیجه اجتناب‌ناپذیر آپارتاید و دهه‌ها اشغالگری توصیف کرده بود.

کیروس همچنین در نوشته‌های پیشین خود با برابر دانستن مخالفت با موجودیت “اسرائیل” و یهودستیزی مخالفت کرده و از راهکار تشکیل یک کشور در فلسطین تاریخی دفاع کرده بود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین