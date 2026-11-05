کره شمالی یک «سامانه موشکی پیشرفته پدافند هوایی با طراحی جدید» را آزمایش کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) روز پنجشنبه گزارش داد که ژنرال کیم جونگ‌سیک، عضو کمیسیون مرکزی نظامی این کشور، روز چهارشنبه بر آزمایش این سامانه نظارت داشته است. هدف از این آزمایش، تأیید مشخصات فنی سامانه موشکی پدافند هوایی اعلام شده است.

این آزمایش یک روز پس از آن انجام شد که کره جنوبی از شلیک چندین موشک از سوی پیونگ‌یانگ خبر داده بود.

خبرگزاری KCNA اعلام کرد: «این آزمایش، مشخصات فنی و قابلیت اطمینان فناوری جدید و سامانه هدایت چندگانه هوشمند پرتابه، توانایی شناسایی و رهگیری اهداف در سامانه پدافند هوایی و همچنین دستگاه پردازش اطلاعات شناسایی آن را تأیید کرد.»

در آزمایشی جداگانه در همان روز، یگان موشکی کروز راهبردی دوربرد ارتش کره شمالی در منطقه شرقی این کشور، رزمایش شلیک موشک برگزار کرد. این گزارش به محل دقیق برگزاری رزمایش اشاره‌ای نکرد.

KCNA افزود: «زیرواحد شرکت‌کننده در این رزمایش، مأموریت خود برای هدف قرار دادن یک فرودگاه شبیه‌سازی‌شده با موشک کروز راهبردی دوربرد را به‌طور کامل انجام داد.»

این چهارمین آزمایش موشکی کره شمالی طی یک هفته گذشته به شمار می‌رود. پیونگ‌یانگ پنجشنبه هفته گذشته یک سامانه پرتاب چندگانه راکتی ۶۰۰ میلی‌متری با عنوان «فوق‌دقیق» را آزمایش کرده بود.

این کشور همچنین روز شنبه یک بمب خوشه‌ای نصب‌شده بر موشک‌های بالستیک تاکتیکی و روز دوشنبه یک «کلاهک پراکنده‌ساز» برای موشک کروز راهبردی را آزمایش کرد.

آزمایش‌های موشکی پیاپی پیونگ‌یانگ در شرایطی انجام می‌شود که کره جنوبی و آمریکا رزمایش‌های مشترکی برگزار می‌کنند و تنش‌ها میان سئول و پیونگ‌یانگ در شبه‌جزیره کره ادامه دارد.

سئول، پیونگ‌یانگ را مسئول وقوع انفجاری در داخل منطقه غیرنظامی‌شده در ۲۱ سپتامبر دانسته است؛ انفجاری که به زخمی شدن سه سرباز کره جنوبی منجر شد.

کره شمالی این اتهام‌ها را رد کرده و تاکنون به پیشنهاد سئول برای ازسرگیری ارتباطات نظامی با هدف کاهش تنش‌ها پاسخی نداده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی