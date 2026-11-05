باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - شجاعی فر رئیس اداره حفاظت و احیاء تالابهای اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: برخلاف سال‌های گذشته، که آبگیری تالابها اواخر آذرماه یا اوایل دیماه انجام می شد با مساعد و پر آب بودن رودخانه گدار ، آبگیری تالاب‌ بین المللی «آق‌قلعه»، «طالقان» و «سولدوز» زودتر از موعد مقرر آغاز شده است.

وی با بیان اینکه.این اقدام بخشی از الزامات قانونی برای جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران زیست‌گاه‌های آبی است با ارائه آماری از نیاز آبی این تالاب‌ها گفت: سالانه تالاب آق‌قلعه به ۸ میلیون مترمکعب آب، تالاب سولدوز به ۷/۲ میلیون مترمکعب و تالاب طالقان به ۲/۲۵ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد. اگرچه در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به دلیل خشکسالی شدید و وضعیت نامساعد رودخانه‌ها، تامین این مقادیر میسر نشد و تالاب‌ها در فصل گرم با بحران خشک‌شدگی مواجه شدند، اما امسال با بهبود وضعیت آبی، روند تامین حق‌آبه‌ها با امیدواری بیشتری در حال انجام است.

شجاعی فر همچنین افزود: برنامه ما برای آبگیری تالاب های دیگر استان نیز در ماههای آینده با افزایش ورودی رودخانه‌ها آغاز خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت و احیاء تالابهای اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: تالابهای میاندوآب مانند تالاب نوروزلو در مسیر رودخانه زرینه رود قرار دارد و پشت سد نوروزلو است و آب آن بصورت مداوم تامین می شود، تالابهای مهاباد شامل تالاب کانی برازان از رودخانه مهاباد تامین آب می شود، در حال خاضر وضعیت خوبی دارد اما شروع آبگیری ان بصورت رسمی انجام نشده است،و مازاد آب از رودخانه به سمت آن روان است، ، قوپی باباعلی و یوسف کندی در مسیر رودخانه مهاباد قرار دارد و آب آن از این رودخانه تامین می شود

وی یادآور شد: ، با توجه به مساعد بودن وضعیت تالابهای استان، وضعیت زیست محیطی تالابها بهتر بوده و پذیرای پرندگان مهاجر بودند، آبگیری وضعیت را بهتر می کند و شرایط تالاب را برای سالهای آینده آماده تر می کند ، تالابهای اقماری دریاچه ارومیه در حوزه شهرستانهای بوکان،، مهاباد و نقده قرار دارد که ابگیری تالابها در شهرستان نقده آغاز شده و سایر تالابها تیز در ماههای آینده آبگیری می شوند