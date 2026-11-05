باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی اظهار کرد: در حال حاضر هسته‌های بارشی در حدود هفت استان فعال هستند و پیش‌بینی می‌شود مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور، دامنه‌های رشته‌کوه البرز، تهران، سواحل شرقی دریای خزر و شمال شرق کشور تحت تأثیر این سامانه قرار بگیرند.

وی افزود: این سامانه بارشی طی روزهای اخیر از غرب کشور وارد شده و اوج فعالیت آن را طی روز شنبه و صبح یکشنبه انتظار داریم. بیشترین فعالیت بارشی در استان‌های واقع در حاشیه رشته‌کوه زاگرس، به‌ویژه لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و همچنین شرق و شمال شرق خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: در مناطق شمالی نیز استان‌های ساحلی دریای خزر، به‌ویژه گیلان و اردبیل، تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت. البته این موضوع به معنای نبود بارش در سایر استان‌ها نیست، بلکه تمرکز اصلی بارش‌ها در مناطق یادشده خواهد بود.

تاجبخش با اشاره به احتمال تشدید مخاطرات جوی تصریح کرد: در صورتی که الگوی نقشه‌های هواشناسی طی روزهای آینده به همین شکل تثبیت شود، احتمال دارد برای روز جمعه یا شنبه هشدار قرمز هواشناسی برای چند استان واقع در حاشیه رشته‌کوه زاگرس صادر کنیم.

وی همچنین با اشاره به کاهش دما پس از عبور این سامانه بارشی گفت: با ورود و عبور این سامانه، کاهش دما در کشور اتفاق می‌افتد و انتظار داریم طی هفته آینده، به‌ویژه در نیمه شمالی کشور، مصرف انرژی افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تأمین انرژی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور، لازم است برای تأمین منابع انرژی در استان‌های شمالی، به‌خصوص استان‌های واقع در غرب دریای خزر، تمهیدات لازم از پیش اندیشیده شود.