باشگاه خبرنگاران جوان- جعفر محمدنژاد سیگارودی شامگاه چهارشنبه در نشست با مدیران حوزه انرژی استان کردستان با بیان اینکه ساتبا مسئولیت تأمین تجهیزات و اجرای این طرح را بر عهده گرفته است، اظهار کرد: برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، استفاده از پیمانکاران بومی و واجد صلاحیت استان‌ها در اولویت قرار دارد و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان پروژه‌های مدارس را در مدت ۴۵ روز به سرانجام رساند.

وی با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزود: با توجه به ظرفیت بالای کشور در بهره‌مندی از انرژی خورشیدی و کاهش قابل توجه هزینه تولید برق از این طریق، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا با اشاره به رشد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور، ادامه داد: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از حدود هزار و ۲۵۰ مگاوات در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم علارغم همه محدودیت‌ها و شرایط جنگی و اعمال تحریم‌ها به بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ مگاوات رسیده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور برای توسعه این بخش است.

محمدنژاد سیگارودی با تأکید بر اینکه محدودیت‌های جغرافیایی و توپوگرافی کردستان مانعی برای توسعه انرژی خورشیدی نیست، گفت: به دلیل ماهیت پراکنده انرژی‌های تجدیدپذیر، تمرکز بر احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در بخش‌های خانگی، اداری، تجاری و شهرک‌های صنعتی می‌تواند راهکار مؤثری برای افزایش تولید برق و کاهش تلفات شبکه باشد.

معاون ساتبا بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تاکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی و صنایع خواست با استفاده از ظرفیت‌های موجود، احداث نیروگاه‌های خورشیدی را در دستور کار قرار دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: افزایش سهم مدارس از طرح نیروگاه‌های خورشیدی و تامین ژنراتور مورد نیاز برای مقابلە با شرایط بحرانی از اولویت‌های استان است.

امیر قادری افزود: استان کردستان آمادگی دارد برای اجرای طرح‌های توسعه انرژی خورشیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، همکاری و حمایت لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اضافه کرد: تغییر رویکرد در حوزه تامین برق و استفاده از تجربه کشور‌های پیشرفته در توسعه انرژی‌های پاک یک ضرورت است و این موضوع در دولت چهاردهم با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به شناسایی ۴۰۶ مدرسه در استان برای اجرای طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی، بیان کرد: انتظار می‌رود با حمایت ساتبا و همکاری دستگاه‌های مربوطه، تعداد مدارس مشمول این طرح در کردستان افزایش یابد و استانداری نیز برای تحقق این هدف همکاری خواهد کرد.

قادری با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم در سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی، یادآور شد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن کاهش هزینه‌ها و تشویق مردم به صرفه‌جویی، زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شود و فشار اقتصادی مضاعفی به خانواده‌ها وارد نشود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هم با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان از ۲۵ مگاوات عبور کرده است، گفت: این ظرفیت در ابتدای سال گذشته ۱۶ مگاوات بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت دستگاه‌های اجرایی افزایش یافته است.

محمدسعید سلطانی افزود: با وجود رشد صورت‌گرفته، روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان باید با سرعت بیشتری دنبال شود و بر همین اساس، برنامه‌ریزی برای رسیدن به حداقل ۴۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تا پایان سال انجام شده است.

وی ادامه داد: در بخش اداری، دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی خود از منابع تجدیدپذیر هستند، در همین راستا ادارات استان شناسایی و در قالب برنامه‌ای پنج‌ماهه، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی این بخش از حدود ۱.۵ مگاوات به ۶.۷ مگاوات هدف‌گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به هزینه‌های ناشی از اجرا نکردن این الزام قانونی گفت: برخی ادارات علاوه بر هزینه مصرف برق، با جریمه‌های قابل توجهی به دلیل تأمین نکردن سهم ۲۰ درصدی انرژی تجدیدپذیر مواجه شده‌اند که نشان‌دهنده ضرورت تسریع در اجرای این تکلیف قانونی است.

سلطانی از اجرای طرح «میناب» در مدارس استان خبر داد و بیان کرد: در این طرح ۴۰۶ مدرسه برای احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شده‌اند که ظرفیت مجموع آنها حدود دو مگاوات برآورد می‌شود. در فاز نخست نیز ۹۰ مدرسه به پیمانکار واگذار شده که عملیات اجرایی ۳۲ مدرسه آغاز شده است.