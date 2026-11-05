باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین جهانیان، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای اجرای طرح راهداری زمستانی اظهار کرد: از حدود اردیبهشت‌ برنامه‌ریزی‌های لازم برای راهداری زمستانی و مقابله با پیامدهای احتمالی بارش‌ها و شرایط جوی در فصل پاییز و زمستان آغاز شده است.

وی افزود: در مردادماه امسال نیز تأکیدات لازم به تمامی راهداران کشور برای تأمین و خرید نمک و سایر تجهیزات و ملزومات زمستانی انجام شد تا آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو وجود داشته باشد.

جهانیان بیان کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات را در سطح کشور مستقر کرده و بیش از ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی شامل راهداران و رانندگان نیز در بیش از هزار و ۱۵۰ راهدارخانه برای ارائه خدمات و مقابله با حوادث احتمالی آمادگی کامل دارند.

معاون راهداری سازمان راهداری با اشاره به تجربه وقوع سیلاب در نقاط مختلف کشور از ابتدای سال جاری گفت: در جریان سیلاب‌های اخیر، نیروهای راهداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن در مناطق حادثه‌دیده حاضر شدند و اقدامات لازم را برای بازگشایی مسیرها و برقراری تردد انجام دادند. برای مواجهه با بحران‌های احتمالی پیش‌رو نیز آمادگی کامل وجود دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی مرخصی‌های نیروهای راهداری در سطح کشور لغو شده و همکاران ما در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا انسداد در محورهای مواصلاتی، در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهند.

جهانیان با تأکید بر ضرورت توجه کاربران جاده‌ای به هشدارهای هواشناسی تصریح کرد: از تمامی رانندگان و کاربران جاده‌ای درخواست می‌کنیم هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و پیش از برنامه‌ریزی برای سفر، از طریق سامانه ۱۴۱ و سایر درگاه‌های اطلاع‌رسانی سازمان راهداری، آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط تردد در محورهای مواصلاتی را بررسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: رانندگان باید با آگاهی کامل از شرایط جوی و جاده‌ای برای سفر تصمیم‌گیری کنند و اصول ایمنی را به‌طور جدی رعایت کنند؛ به‌ویژه در روزهای آینده که احتمال بارش برف در ارتفاعات وجود دارد، همراه داشتن تجهیزات زمستانی، پوشاک گرم و مقداری مواد غذایی خشک ضروری است تا در صورت بروز حوادث احتمالی، مشکلی برای مسافران ایجاد نشود.