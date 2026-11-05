روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آتش‌سوزی دو نفتکش و یک یدک‌کش در اثر عبور از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز و در اختیار گرفتن کنترل دو پهپاد لوکاس خبر داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۱ به شرح زیر اعلام کرد: ملت قهرمان و بپاخواسته ایران اسلامی، درود و آفرین بر شماکه با ۲۵۰ شبانه روز ایستادگی در صحنه، نصاب جدیدی از بصیرت و مقاومت یک ملت را رقم زدید و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ به جا گذاشتید.

️فرزندان شما در نیروی دریایی سپاه، با عنایت پروردگار و به پشتوانه این استواری ملی و دعا‌های شما، کماکان مقتدرانه مدیریت تنگه هرمز را در کنترل دارند.

️شب گذشته، در دو حادثه جداگانه یک نفتکش بزرگ که قصد عبور از معبر غیرقانونی جنوب تنگه را داشت، بر اثر اصابت با مین دچار سانحه آتش‌سوزی شد و متوقف گردید.

️یک ابرنفتکش دیگر در حال خروج از این محور در شرق تنگه هرمز، در آتش‌سوزی گسترده متوقف شد و یک فروند یدک‌کش که برای اطفاء حریق به این ابرنفتکش نزدیک شده بود نیز دچار آتش سوزی و حریق شد.

رزمندگان یگان جنگ الکترونیک نیروی دریایی سپاه همچنین با در دست گرفتن کنترل و هدایت ۲ فروند پرنده متجاوز از نوع لوکاس توانستند آنها را سالم به زمین بنشانند و غنیمت بگیرند.

رژیم آمریکا که با اصرار و تحریک شناورها، به انجام تخلف و گذر از معبر مین گذاری شده هزینه‌های بسیار سنگین پرداخت بیمه شناور‌های آسیب دیده را به مالیت دهندگان آمریکایی و هم پیمانان خود در منطقه تحمیل می‌کند، اگر قدری تدبیر داشت به جای پرداخت این هزینه‌ها با آزادسازی اعتبارات مسدود شده ایران که کمتر از نیمی از این هزینه‌ها که تا الان انجام شده هم نیست، این خسارات سنگین و شکست مفتضحانه انتخاباتی را متحمل نمی‌شد.

تلاش برای قانون شکنی در تنگه هرمز، جز خسارت‌های بیشتر مالی و شکست‌های سیاسی بزرگتر برای آمریکا نتیجه‌ای نخواهد داشت.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
خسارت بزنید به همه کسانی که در گذشته به ما خسارت زده‌اند تحریم کنید کسانی که ما را تحریم کردند رنج دهید به کسانی که ما را رنج دادند. والله اشدُّ باسا و اشدُّ تنکیلاً
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
درود بر دلاورمردان سپاهی و ارتشی
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