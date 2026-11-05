روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، اختلافات در دولت آمریکا درباره رویکرد بعدی در قبال ایران افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اختلاف‌نظر‌ها درباره اقدامات بعدی در قبال ایران، پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در دولت آمریکا تشدید شده است.

بر اساس این گزارش، برخی مقام‌های آمریکایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، را به انجام حملات جدید علیه ایران و سپس تلاش برای دستیابی به صلح ترغیب می‌کنند؛ در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که او باید عملیات نظامی را متوقف کرده و دامنه آن را کاهش دهد.

این روزنامه نوشت که وضعیت کنونی از افزایش شکاف در دولت آمریکا درباره ادامه اقدام نظامی علیه ایران، پس از شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، حکایت دارد.

ترامپ روز چهارشنبه گفت هر زمان که بخواهد می‌تواند جنگ با ایران را پایان دهد، اما به گفته او، این کار باید «به‌درستی» انجام شود.

وی همچنین اعتراف اذعان کرد که شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تا حد زیادی ناشی از جنگ با ایران و افزایش قیمت سوخت بوده است.

منبع: خبرگزاری تاس به نقل از وال‌استریت ژورنال

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، جنگ ایران
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
آماده باشیم درصورت شروع حمله
باید جواب محکم بدیم

از جمله مسلح کردن فلسطینی ها بر علیه اسراییل

تمومش کنیم بهتره

واقعا مرگ یک بار شیون یک بار
۲
۱۰
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