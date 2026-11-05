باشگاه خبرنگاران جوان - هیات جمهوری اسلامی ایران در یکصد و سی‌وهشتمین نشست شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، در واکنش به دو گزارش ارائه‌شده از سوی دبیرکل این سازمان درباره امنیت خطوط حیاتی کشتیرانی و حمایت از دریانوردان، نسبت به نادیده گرفتن عوامل تهدیدکننده امنیت دریایی در منطقه اعتراض کرد.

هیات کشورمان ضمن قدردانی از تلاش‌های دبیرکل و دبیرخانه آیمو برای حفاظت از جان و رفاه دریانوردان اعلام کرد: «ما نگرانی جدی خود را نسبت به گزارش‌دهی ناقص و نامتوازن درباره تهدید‌های موجود علیه کشتیرانی در منطقه ابراز می‌کنیم. اعتبار این سازمان ایجاب می‌کند که تمامی حوادث و عوامل تهدیدکننده ایمنی دریانوردی به شکلی عینی، منسجم و بدون تبعیض بررسی شوند.»

در این بیانیه تأکید شده است که گزارش‌های جامع درباره حفاظت از خطوط حیاتی کشتیرانی نباید پیامد‌های محاصره دریایی غیرقانونی بنادر ایران از سوی آمریکا و حملات نظامی علیه شناور‌ها و زیرساخت‌های حیاتی ایمنی دریایی کشورمان را نادیده بگیرند.

هیات ایران با اشاره به اسنادی که پیش‌تر در اختیار اعضای شورای آیمو قرار گرفته است، اعلام کرد که این اسناد حاوی مستندات تفصیلی و مواضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران درباره تجاوز نظامی و محاصره دریایی کشورمان هستند و انتظار می‌رود محتوای آنها به شکلی منصفانه و کافی در گزارش‌های آینده سازمان منعکس شود.

در بخش دیگری از این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران با استقبال از تأکید دبیرکل آیمو بر ضرورت حمایت از همه دریانوردان، فارغ از ملیت و اختلافات سیاسی، تصریح کرد: «حمایت از دریانوردان نمی‌تواند گزینشی باشد.»

هیات کشورمان در همین ارتباط توجه شورا و دبیرکل را به وضعیت دشوار دریانوردان ایرانی در نزدیکی سریلانکا جلب کرد و این وضعیت را نقض حقوق بنیادین بشری دریانوردان و حقوق مربوط به رفاه آنان دانست. نمایندگی کشورمان خواستار رسیدگی فوری و بدون تبعیض به شرایط دریانوردان ایرانی شد.

ایران درباره حمایت گزینشی از دریانوردان در شورای آیمو اعتراض کرد

هیات ایران سپس با اعتراض به تکرار اتهامات علیه کشورمان در گزارش دبیرکل آیمو، بار دیگر مخالفت صریح خود با قطعنامه اردیبهشت‌ماه کمیته ایمنی دریانوردی را اعلام و تصریح کرد که عبارات اتهامی مندرج در عنوان و مفاد قطعنامه یادشده قابل‌قبول نیست و تکرار این ادعا‌ها در اسناد جدید سازمان نمی‌تواند به آنها اعتبار حقوقی ببخشد.

کمیته ایمنی دریانوردی آیمو در نشست صدویازدهم خود در اردیبهشت ۱۴۰۵، قطعنامه‌ای سیاسی حاوی اتهام علیه جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز تصویب کرد. ایران همان زمان به محتوای این قطعنامه اعتراض کرد و آن را به دلیل نادیده گرفتن ریشه‌های بحران و اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، فاقد رویکردی بی‌طرفانه دانست.

جمهوری اسلامی ایران در پایان از شورای آیمو خواست بر ضرورت گزارش‌دهی شفاف، جامع و بدون تبعیض تأکید کند و از دبیرکل بخواهد که تمامی عوامل تهدیدکننده کشتیرانی، از جمله موارد مستند ارائه‌شده از سوی ایران، را در گزارش‌های آینده منعکس کند.

هیات کشورمان همچنین اقدامات فوری و عملی برای حمایت از تمامی دریانوردان آسیب‌دیده از بحران، به‌ویژه دریانوردان ایرانی را خواستار شد و تأکید کرد که ایمنی دریانوردی و حفاظت از جان دریانوردان باید بر پایه بی‌طرفی، انصاف و رفتار برابر تضمین شود.

جمهوری اسلامی ایران بار‌ها تأکید کرده است که ریشه ناامنی‌های کنونی در تنگه هرمز، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تداوم محاصره دریایی غیرقانونی واشنگتن است و مسئولیت پیامد‌های ناشی از اختلال در کشتیرانی برعهده طرف‌هایی است که این بحران را به وجود آورده‌اند.

منبع: ایرنا