وزیر راه و شهرسازی گفت: در نیمه نخست امسال بیش از هزار کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌ها لایروبی شده و بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نیز اصلاح شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هماهنگی مدیریت بحران و بررسی آمادگی استان‌ها برای مواجهه با بارش‌های پیش‌رو اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، در روزهای جمعه و شنبه و به‌ویژه شنبه و یکشنبه، شاهد بارش‌هایی در چند استان کشور خواهیم بود که استان‌های واقع در منطقه زاگرس، گیلان، اردبیل و شمال غرب استان اصفهان از جمله مناطق مورد توجه هستند.

وی افزود: با توجه به حساسیت ویژه رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به مسائل محیط زیستی و ضرورت پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب، گزارش‌هایی از سوی سازمان هواشناسی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت بحران کشور درباره پیش‌بینی‌های جوی و اقدامات پیشگیرانه ارائه شده است.

صادق با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسه، بررسی و رصد اقدامات و هماهنگی‌های انجام‌شده در ستادهای مدیریت بحران استان‌ها بوده است، تصریح کرد: استانداران استان‌های موردنظر به‌صورت مجازی در این جلسه حضور داشتند و نمایندگان پلیس راهور، پلیس راه، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، جمعیت هلال احمر، اورژانس، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و صداوسیما نیز در جلسه شرکت کردند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها گفت: از سال گذشته نهضت لایروبی با همکاری و تعامل دستگاه‌های مختلف آغاز شده است. این اقدامات با هماهنگی وزارت نیرو، وزارت کشور، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی دنبال شده است.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام وزارت نیرو، میزان لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها در سال‌های گذشته به‌طور متوسط حدود ۳۵۰ کیلومتر بوده، در حالی که در شش ماهه نخست امسال بیش از هزار کیلومتر لایروبی انجام شده است.

صادق همچنین از اصلاح بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای خبر داد و گفت: این اقدامات در نقاطی انجام شده که به دلیل شرایط خاص مسیر، به‌ویژه در محدوده پل‌ها و گلوگاه‌های عبور آب، احتمال آب‌گرفتگی و تشدید سیلاب وجود داشته است.

وی با بیان اینکه همچنان نقاطی در سراسر کشور نیازمند اصلاح و ساماندهی هستند، افزود: با هماهنگی وزارت نیرو، نقشه و پراکنش این نقاط تهیه و در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته تا اقدامات لازم در دستور کار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت پاکسازی مسیرهای عبور آب در محدوده‌های شهری و روستایی اظهار کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بالادست و همچنین وضعیت رودخانه‌های شهری از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، وزیر کشور نیز با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی به استانداران، پیگیری این اقدامات را در دستور کار قرار داده است.

صادق اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیق را از دیگر محورهای مهم آمادگی برای بارش‌های پیش‌رو دانست و گفت: در این جلسه بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر از سوی صداوسیما، هم در سطح ملی و هم در سطح استان‌ها تأکید شد تا هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های پیشگیرانه به‌ویژه در استان‌های در معرض خطر به اطلاع مردم برسد.

وی افزود: همچنین مقرر شد با هماهنگی ستاد مدیریت بحران، پیامک‌های هشدار و اطلاع‌رسانی برای شهروندان مناطق در معرض خطر ارسال شود تا مردم با آگاهی از شرایط جوی، اقدامات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی انجام دهند.

وزیر راه و شهرسازی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده میان دستگاه‌های اجرایی و استانداران و اقدامات پیشگیرانه در استان‌ها، بارش‌هایی که مردم چشم‌انتظار آن هستند، با کمترین میزان خسارت همراه باشد و شاهد تکرار حوادث تلخ ناشی از سیلاب در کشور نباشیم.

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برچسب ها: سیلاب ، راهداری
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