باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اجرایی رئیس‌جمهوردر بدو ورود به گیلان در فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت، گفت: قرار بود رئیس‌جمهور به استان گیلان سفر کند که به دلیل مشغله کاری؛ مأموریت بررسی مسائل و مشکلات استان به وی واگذار شد.

محمدجعفر قائم‌پناه افزود: در این سفر، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که سال‌ها به دلیل کمبود اعتبار با تأخیر مواجه شده‌اند بررسی و برای تأمین بودجه مورد نیاز آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل طرح‌های زیرساختی استان در بخش‌های آب، فاضلاب، بیمارستان و راه، ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات کافی، گام‌های مؤثری برای توسعه گیلان برداشته شود.