معاون اجرایی رئیس‌جمهور در سفر یک‌روزه به گیلان، بررسی مشکلات عمرانی استان و تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های آب، فاضلاب، بهداشت و درمان و راه‌های ارتباطی را از اهداف این سفر اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اجرایی رئیس‌جمهوردر بدو ورود به گیلان در فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت،  گفت: قرار بود رئیس‌جمهور به استان گیلان سفر کند که به دلیل مشغله کاری؛ مأموریت بررسی مسائل و مشکلات استان به وی واگذار شد.

محمدجعفر قائم‌پناه افزود: در این سفر، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که سال‌ها به دلیل کمبود اعتبار با تأخیر مواجه شده‌اند بررسی و برای تأمین بودجه مورد نیاز آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل طرح‌های زیرساختی استان در بخش‌های آب، فاضلاب، بیمارستان و راه، ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات کافی، گام‌های مؤثری برای توسعه گیلان برداشته شود.

برچسب ها: گیلان ، پروژه عمرانی
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