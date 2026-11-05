باشگاه خبرنگاران جوان- امهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: صبح امروز یکدستگاه خودرو حامل سوخت در محدوده گلشهر دچار حادثه شد که بر اثر آن این خودرو ناگهان دچار آتش سوزی می شود.

وی اضافه کرد: دود مشاهده‌شده در محدوده گلشهر نیز ناشی از حریق این خودرو بود که با حضور به‌موقع عوامل امدادی و آتش‌نشانی، آتش‌سوزی به‌طور کامل مهار و خاموش شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان بدون اشاره به جزئیات و علت این حادثه افزود: این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه فوتی یا مصدومی در پی نداشته است.

منبع: روابط عمومی استانداری هرمزگان