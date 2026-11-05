مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت:۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر شمالی کشور از ابتدای امسال تخلیه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در رادیو اقتصاد، با اشاره به جایگاه بنادر ایران در دریای خزر اظهار کرد: یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی ظرفیت بنادر، تعداد پست‌های اسکله و طول اسکله‌هاست. در مجموع پنج کشور حاشیه دریای خزر شامل روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ایران، ۲۱۳ پست اسکله با طول مجموع ۲۸ هزار و ۵۹ متر دارند.

وی افزود: از نظر تعداد پست‌های اسکله، روسیه با ۵۷ پست در رتبه نخست و ایران با ۵۰ پست در جایگاه دوم قرار دارد؛ اما از نظر طول اسکله‌ها، ایران با ۸ هزار و ۵۳۹ متر در رتبه نخست کشورهای حاشیه دریای خزر ایستاده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل دریایی در تجارت خارجی کشور بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و بنادر به‌عنوان نقطه اتصال حمل‌ونقل دریایی به شبکه‌های جاده‌ای و ریلی، نقش کلیدی در لجستیک و زنجیره تأمین دارند.

شکیبی‌نسب با اشاره به ظرفیت ناوگان دریایی کشورهای حاشیه خزر گفت: روسیه با در اختیار داشتن ۴۴ فروند شناور، حدود ۷۰ درصد ناوگان فعال در دریای خزر را به خود اختصاص داده است و ایران نیز با ۱۰۴ فروند شناور، سهمی حدود ۱۷ درصدی از ناوگان این دریا دارد.

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های در حال پیگیری، افزایش ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل دریایی با مشارکت بخش خصوصی است. در همین راستا، بخش خصوصی با استفاده از کشتی‌های چارترشده در حوزه حمل‌ونقل دریایی خزر فعال شده و تلاش‌ها برای توسعه این ظرفیت ادامه دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ظرفیت اسمی بنادر شمالی کشور حدود ۳۰ میلیون تن است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۵ میلیون تن کالای اساسی در این بنادر تخلیه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد حدود ۷۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی این افزایش را نشانه فعال‌تر شدن ظرفیت‌های بنادر شمالی دانست و افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های عملیاتی این بنادر مورد استفاده قرار گرفته است.

شکیبی‌نسب با اشاره به بازدیدهای میدانی از بنادر استان‌های شمالی کشور اظهار کرد: در حال حاضر در استان گلستان حضور داریم و پیش از آن نیز از بنادر استان مازندران بازدید شد. هدف از این بازدیدها بررسی روند تخلیه کشتی‌ها، تسهیل عملیات بندری و تسریع خروج کالا از بنادر شمالی است.