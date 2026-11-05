باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - گاهی در دل یک اجتماع باشکوه، اتفاقی ساده، اما عمیق، به‌یادماندنی‌ترین قاب آن روز می‌شود.

در اجتماع اقتدار، جایی که مردم شهرکرد با حضور پرشور خود بار دیگر میدان‌داری و پایبندی‌شان به نظام و انقلاب را به نمایش گذاشتند، جشن تولد محمدعلی اسدی، کودکی که در میان جمعیت حضور داشت، بهانه‌ای برای خلق لحظاتی سرشار از شادی و صمیمیت شد.

مردم حاضر در این اجتماع، با همراهی و همدلی، تولد این کودک را جشن گرفتند تا در کنار شعار‌های اقتدارآفرین و حضور حماسی، تصویری متفاوت از همبستگی و مهربانی نیز ثبت شود.

این قاب زیبا، روایت مردمی است که میدان را خالی نمی‌کنند. مردمی که اقتدار را در حضور، همبستگی را در کنار هم بودن و مهربانی را در شادی‌های کوچک یکدیگر معنا می‌کنند.

محمدعلی کوچک، اما سهمش از این اجتماع بزرگ، یک خاطره بزرگ شد.