در حاشیه اجتماع اقتدار، مردم حاضر در میدان، برای محمدعلی اسدی، کودکی که در میان شور و حضور حماسی مردم، تولدش را جشن گرفت، لحظاتی به‌یادماندنی رقم زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - گاهی در دل یک اجتماع باشکوه، اتفاقی ساده، اما عمیق، به‌یادماندنی‌ترین قاب آن روز می‌شود.

در اجتماع اقتدار، جایی که مردم شهرکرد با حضور پرشور خود بار دیگر میدان‌داری و پایبندی‌شان به نظام و انقلاب را به نمایش گذاشتند، جشن تولد محمدعلی اسدی، کودکی که در میان جمعیت حضور داشت، بهانه‌ای برای خلق لحظاتی سرشار از شادی و صمیمیت شد.

مردم حاضر در این اجتماع، با همراهی و همدلی، تولد این کودک را جشن گرفتند تا در کنار شعار‌های اقتدارآفرین و حضور حماسی، تصویری متفاوت از همبستگی و مهربانی نیز ثبت شود.

این قاب زیبا، روایت مردمی است که میدان را خالی نمی‌کنند. مردمی که اقتدار را در حضور، همبستگی را در کنار هم بودن و مهربانی را در شادی‌های کوچک یکدیگر معنا می‌کنند.

محمدعلی کوچک، اما سهمش از این اجتماع بزرگ، یک خاطره بزرگ شد.

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برچسب ها: جشن تولد ، اجتماع مردم
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