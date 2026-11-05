باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد مهدی موحدی بک‌ نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به بروز برخی اختلافات و اشتباهات در محاسبه مالیات حقوق در سال‌های گذشته اظهار کرد: در برخی موارد، اختلاف برداشت و تفسیر درباره مشمول مالیات بودن اقلام مختلف حقوق و مزایا موجب شده است که مالیاتی بیش از میزان قانونی از حقوق‌بگیران کسر شود.

وی افزود: در مواردی سازمان امور مالیاتی بر اساس تفسیری از احکام بودجه، برخی اقلام حقوقی را مشمول مالیات دانسته، اما در ادامه دیوان عدالت اداری آن تفسیر را رد کرده است. همچنین ممکن است برخی کارفرمایان در محاسبه مالیات، اقلامی مانند مزایای رفاهی و برخی پرداخت‌های مرتبط با حق شغل و حق شاغل را به‌اشتباه مشمول مالیات در نظر گرفته یا در محاسبات خود لحاظ نکرده باشند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در نتیجه این موارد، ممکن است از برخی حقوق‌بگیران، در شرایطی که اساساً مشمول پرداخت مالیات به آن میزان نبوده‌اند، مالیات اضافی کسر شده باشد.

موحدی بک‌نظر با اشاره به بخشنامه صادرشده از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در روزهای گذشته تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه، سازوکار و فرایندی برای بررسی درخواست حقوق‌بگیران و استرداد مالیات اضافه‌پرداخت‌شده پیش‌بینی شده است تا افرادی که با چنین مشکلی مواجه بوده‌اند بتوانند حقوق قانونی خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه تمامی حقوق‌بگیران مشمول این فرایند هستند، گفت: متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست بررسی و استرداد مالیات، به نزدیک‌ترین اداره امور مالیاتی محل سکونت خود مراجعه کنند. این در حالی است که پیش از این، بررسی موضوع عمدتاً از طریق اداره مالیاتی مرتبط با محل فعالیت کارفرما انجام می‌شد، اما با ابلاغ این بخشنامه، امکان مراجعه به اداره مالیاتی محل زندگی حقوق‌بگیران نیز فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان باید اطلاعات مربوط به میزان حقوق دریافتی و مالیات کسرشده را در اختیار اداره امور مالیاتی قرار دهند تا موضوع بررسی و اطلاعات لازم به اداره مالیاتی اصلی مربوط به کارفرما ارسال شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست اظهار کرد: فیش حقوقی، اطلاعات مربوط به میزان حقوق و مالیات پرداختی و مشخصات هویتی از جمله کد ملی، از اطلاعات مورد نیاز برای بررسی درخواست است. سامانه مربوط نیز امکان بررسی میزان حقوق و محاسبه مالیات قانونی مشمول هر فرد را فراهم می‌کند.

موحدی بک‌نظر در پایان تأکید کرد: در صورت تأیید اضافه‌پرداخت مالیات و پس از تکمیل بررسی‌ها و دریافت اطلاعات لازم از جمله شماره شبای متقاضی، چنانچه فرد بدهی قطعی مالیاتی نداشته باشد، مبلغ مالیات اضافه‌پرداخت‌شده به وی مسترد خواهد شد. این امکان برای تمامی حقوق‌بگیران، اعم از کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران، در نظر گرفته شده است.