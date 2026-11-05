باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آشنایی با مناسبت زیبای مازندران که از آرش کمانگیر نشات می‌گیرد + فیلم

شهرستان‌های ایران پر از آداب، رسوم و مناسبت‌هایی زیبا و دلنشین هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان‌های ایران پر از آداب، رسوم و مناسبت‌هایی کهن، زیبا و دلنشین هستند که در فیلم زیر یک گروه مازندرانی بخشی از آن را که در نواحی شمالی کشور مرسوم است به اجرا درآوردند.

مطالب مرتبط
آشنایی با مناسبت زیبای مازندران که از آرش کمانگیر نشات می‌گیرد + فیلم
young journalists club

آغاز نوزدهمین رویداد ملی آش و غذاهای سنتی نیر + فیلم

آشنایی با مناسبت زیبای مازندران که از آرش کمانگیر نشات می‌گیرد + فیلم
young journalists club

رسم عجیب عروسی بندرعباسی + فیلم

آشنایی با مناسبت زیبای مازندران که از آرش کمانگیر نشات می‌گیرد + فیلم
young journalists club

صنایع دستی هرمزگان؛ میراثی کهن از گذشتگان + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
از کارتر تا ترامپ؛ وقتی ایران نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر می‌دهد
۸۵۴

از کارتر تا ترامپ؛ وقتی ایران نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر می‌دهد

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
پهپاد‌های گران‌قیمت آمریکا یکی پس از دیگری در تیررس ایران + فیلم
۸۱۱

پهپاد‌های گران‌قیمت آمریکا یکی پس از دیگری در تیررس ایران + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
وقتی اعتراض به نسل‌کشی با اتهام تروریسم پاسخ داده می‌شود + فیلم
۵۱۴

وقتی اعتراض به نسل‌کشی با اتهام تروریسم پاسخ داده می‌شود + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
جعل صدا و تصویر؛ سلاح تازه جنگ روانی علیه افکار عمومی + فیلم
۵۱۳

جعل صدا و تصویر؛ سلاح تازه جنگ روانی علیه افکار عمومی + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
سرما و تغذیه؛ دو عامل تشدید کمردرد در طب ایرانی + فیلم
۵۰۲

سرما و تغذیه؛ دو عامل تشدید کمردرد در طب ایرانی + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha