رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از کشت پنبه در بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان بشرویه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - اسفندیاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: برداشت پنبه از ۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود با تلاش بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ بهره‌بردار، امسال بیش از ۱۴ هزار تن وش پنبه تولید و روانه بازار شود.

او افزود: شهرستان بشرویه با سطح بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار بیشترین میزان کشت پنبه در استان را به خود اختصاص داده است.

اسفندیاری اظهار کرد: علاوه بر بشرویه این محصول در شهرستان‌های بیرجند، خوسف، زیرکوه، سرایان، سربیشه، قاین و نهبندان نیز کشت می‌شود.

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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: طلای سفید در سطح  ۵ هزار هکتار از اراضی استان کشت می‌شود و با توجه به شرایط اقلیمی استان رقم خرداد بیشترین نوع پنبه تولیدی در استان است و علاوه بر آن ارقام ورامین، ارمغان، خورشید و ساجدی و همچنین پنبه مله که بومی استان و شهرستان خوسف است در استان کشت می‌شود.

او گفت: هم اکنون در استان دو کارخانه پنبه پاک کنی فعال است و بین ۲ تا ۳ هزار تن وش پنبه داخل استان مصرف می‌شود و میزان باقی مانده تولید به خارج استان، استان‌های همجوار و استان قم ارسال می‌شود.

برچسب ها: کشت پنبه ، جهاد کشاورزی
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