مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از اجرای ۵ طرح نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات با سرمایه گذاری خارجی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: اکنون ۴۸ مگاوات برق خورشیدی از محل سرمایه گذاری خارجی به شبکه متصل شده و پنج طرح نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۲۰ مگاوات نیز با سرمایه‌گذاری خارجی در استان در حال ساخت است.

او افزود: سرمایه‌گذاری مصوب این پنج طرح ۴۶ میلیون و ۴۸۰ هزار دلار است که با بهره‌برداری از آنها زمینه اشتغال ۱۹۰ نفر فراهم می‌شود.

ذاکریان با اشاره به جزئیات اشتغال‌زایی این طرح‌ها اظهار کرد: از مجموع اشتغال پیش‌بینی‌شده، ۸۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۱۱۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.

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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در خصوص آخرین وضعیت اجرای این طرح‌ها بیان کرد: نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در سرایان ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طرح ۱۰ مگاواتی دیگر در این شهرستان نیز به پیشرفت ۱۵ درصدی رسیده است.

به گفته او نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در آرین شهر ۱۰ درصد، نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی نهبندان۶۰ درصد و نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی دیگر در نهبندان نیز ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.