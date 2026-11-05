باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - با کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره آمریکا، دموکرات‌ها از ماه ژانویه اختیار تعیین دستور کار و زمان برگزاری رأی‌گیری‌ها را در اختیار خواهند داشت؛ موضوعی که می‌تواند زمینه تصویب کمک‌های جدید به اوکراین را فراهم کند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی که پایگاه خبری «UNN» به آن استناد کرده، نوشت که حمایت از کی‌یف احتمالاً با کسب اکثریت دوسوم آرا، که برای بی‌اثر کردن وتوی رئیس‌جمهور آمریکا ضروری است، به تصویب خواهد رسید.

در این گزارش به نقل از دستیاران دموکرات‌ها آمده است که کمک به اوکراین یکی از اولویت‌های این حزب به شمار می‌رود.

اگرچه هنوز ترکیب نهایی اکثریت دموکرات‌ها در کنگره مشخص نشده است، حمایت این حزب از اوکراین و همچنین همراهی شمار زیادی از جمهوری‌خواهان در دوره‌های گذشته می‌تواند به فراهم شدن آرای لازم برای عبور از وتوی رئیس‌جمهور آمریکا منجر شود.

پیشتر، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، پیش‌تر ابراز امیدواری کرده بود که پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، زمینه افزایش حمایت واشنگتن از اوکراین را فراهم کند.

منبع: رویترز