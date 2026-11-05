دبیر برگزاری بخش باگ‌بانتی المپیک فناوری ۱۴۰۵ از شناسایی و گزارش حدود ۴۰ حفره امنیتی در سامانه‌های سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مهدی میرسلطانی، دبیر برگزاری بخش باگ‌بانتی امنیت سایبری المپیک فناوری ۱۴۰۵ در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برگزاری روز پایانی این رقابت‌ها گفت: در بخش پانی‌ریسینگ (Pwn Racing)، ۱۶ تیم چهار نفره در قالب رقابت‌های دونفره با یکدیگر به چالش پرداختند و در نهایت، دو تیم برتر به مرحله فینال راه یافتند تا تیم قهرمان مشخص شود.

وی با اشاره به برگزاری رقابت‌های باگ‌بانتی افزود: در این بخش حدود ۱۰۰ هکر کلاه‌سفید و قانونمند فعالیت خود را روی سامانه‌های مختلف آغاز کردند و تاکنون حدود ۲.۵ میلیارد تومان پاداش مورد تأیید سازمان‌ها برای آسیب‌پذیری‌های شناسایی‌شده به دست آمده است.

میرسلطانی ادامه داد: علاوه بر این مبلغ، حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان پاداش دیگر نیز در دست مذاکره و پیگیری قرار دارد که تلاش می‌کنیم در صورت تأیید سازمان‌های مربوطه، این مبالغ نیز به هکر‌های شناسایی‌کننده آسیب‌پذیری‌ها اختصاص یابد. البته در مواردی که آسیب‌پذیری یا پاداش مربوط به حقوق و ضوابط سازمان باشد، تصمیم‌گیری و تخصیص آن مطابق نظر و مقررات همان سازمان انجام خواهد شد.

دبیر برگزاری بخش باگ‌بانتی المپیک فناوری ۱۴۰۵ با تشریح حوزه‌های مورد بررسی در این رقابت‌ها اظهار کرد: شرکت‌کنندگان، هکر‌های کلاه‌سفید و قانونمند هستند و فعالیت آنها در چارچوب ضوابط و با هدف ارتقای امنیت سایبری انجام می‌شود. سامانه‌های مورد ارزیابی نیز طیف متنوعی از سازمان‌ها و بخش‌ها، از جمله صنایع مختلف، صنعت بیمه، بانک‌ها، زیرساخت‌ها، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی را در بر می‌گرفت.

وی تصریح کرد: حاصل فعالیت شرکت‌کنندگان تاکنون شناسایی حدود ۴۰ حفره امنیتی در سامانه‌های این مجموعه‌ها و گزارش آنها به سازمان‌های مربوطه بوده است.

میرسلطانی در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات و نتایج نهایی این رقابت‌ها، از جمله دستاورد‌های هکر‌های کلاه‌سفید و آسیب‌پذیری‌های شناسایی‌شده، در کنفرانس «هکر‌های دوست‌داشتنی» اعلام خواهد شد.

برچسب ها: امنیت سایبری ، هکر کلاه سفید ، المپیک
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
از هکرهای مربوطه خواهان حملات سایبری گسترده به تمام زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی بازدارنده رژیم اشغالگر تروریستی صهیونیستی کودک کش و رژیم تروریستی اپستینی آمریکایی هستیم
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