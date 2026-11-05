باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نمایشگاه عکس «دیدار» در کاشان؛ روایت تصویری از دیدار‌های تاریخی رهبر شهید + فیلم

نمایشگاه عکس «دیدار» با تصاویری از حضور و دیدار‌های رهبر شهید در کاشان، از ۱۳ آبان در حوزه هنری این شهر برپاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - این نمایشگاه شامل عکس‌های ثبت‌شده از دیدارهای سال‌های ۱۳۶۶، ۱۳۸۰ و ۱۴۰۳ و همچنین مراسم تشییع رهبر شهید در تهران و قم است که توسط عکاسان کاشانی به ثبت رسیده‌اند.

مطالب مرتبط
نمایشگاه عکس «دیدار» در کاشان؛ روایت تصویری از دیدار‌های تاریخی رهبر شهید + فیلم
young journalists club

نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی در کرمان

نمایشگاه عکس «دیدار» در کاشان؛ روایت تصویری از دیدار‌های تاریخی رهبر شهید + فیلم
young journalists club

نمایشگاه "جرقه انقلاب" در قم برپا شد

نمایشگاه عکس «دیدار» در کاشان؛ روایت تصویری از دیدار‌های تاریخی رهبر شهید + فیلم
young journalists club

اعلام راه‌یافتگان به نمایشگاه سیزدهمین مسابقه عکس مهر محرم

پربیننده‌ترین‌ها
از کارتر تا ترامپ؛ وقتی ایران نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر می‌دهد
۸۵۴

از کارتر تا ترامپ؛ وقتی ایران نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر می‌دهد

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
پهپاد‌های گران‌قیمت آمریکا یکی پس از دیگری در تیررس ایران + فیلم
۸۱۱

پهپاد‌های گران‌قیمت آمریکا یکی پس از دیگری در تیررس ایران + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
وقتی اعتراض به نسل‌کشی با اتهام تروریسم پاسخ داده می‌شود + فیلم
۵۱۴

وقتی اعتراض به نسل‌کشی با اتهام تروریسم پاسخ داده می‌شود + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
جعل صدا و تصویر؛ سلاح تازه جنگ روانی علیه افکار عمومی + فیلم
۵۱۳

جعل صدا و تصویر؛ سلاح تازه جنگ روانی علیه افکار عمومی + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
سرما و تغذیه؛ دو عامل تشدید کمردرد در طب ایرانی + فیلم
۵۰۲

سرما و تغذیه؛ دو عامل تشدید کمردرد در طب ایرانی + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha