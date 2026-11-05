\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u0639\u06a9\u0633\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062b\u0628\u062a\u200c\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06f1\u06f3\u06f6\u06f6\u060c \u06f1\u06f3\u06f8\u06f0 \u0648 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f3 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0642\u0645 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0639\u06a9\u0627\u0633\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0634\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u062b\u0628\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n