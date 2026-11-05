باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - محمدجعفر قائم‌پناه،معاون اجرایی رئیس‌جمهور امروز در جلسه نهضت توسعه آموزشی در گیلان اظهار کرد : آموزش و پرورش نقش تاثیر گذاری در تربیت فرزندان این مرز و بوم دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایران قوی می تواند سربلندی و سرافرازی را به ارمغان بیاورد، گفت : هیچ کار خیری به مانند مدرسه سازی نیست و همواره تکرار شدنی است و ماندگار است .

وی با تاکید بر اینکه امید آفرینی در فضای مدرسه و جامعه ایجاد شود، گفت : فرهنگ دهخدا ، حافظ و شاهنامه و ... از جمله داشته های فرهنگی و تاریخی کشور است ، این فرهنگ بیش از گذشته موردتوجه قرارگیرد و برای کودکان و نوجوانان بازگو شود .

قائم پناه تصریح کرد :آموزش، امنیت و سلامت از اهم موضوعات. وظایف دولت و حاکمیت است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت : ۱۷ هزارکلاس درس طی دو سال گذشته با مشارکت خیرین در کشور راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه از اینکه ایرانی هستیم باید افتخار کنیم، گفت: از فرهنگ های کشورهای دیگر بهره ببریم و از ادبیات و فرهنگ غنی ایران حفاظت و به نسل جدید یاد آوری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه حس وطن دوستی را در فرزندانمان نهادینه کنیم ،گفت : تمدن کهن ایران را باید پاس بداریم، و پرچم ایران را همیشه در مدارس برافراشته کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود : حس تعاون و همکاری را به فرزندان خود یاد بدهیم ، ودر کارهای مشارکتی از آن بهره گرفته شود .

قائم پناه اظهار داشت :حقوق بشر برای ایران است نه کشور وحقوق بشری که کودکان را به شهادت رسانده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه پیشرفت‌هایی مانند ساخت موشک نیز حاصل دانش و تربیت نیروهای توانمند است، افزود:برای رسیدن ایران به اوج توانایی، باید دانایی را از مدارس، به‌ویژه دوره ابتدایی، تقویت کرد.

وی با بیان اینکه فرزندان ایران باید در عرصه‌های گوناگون دانا و توانمند باشندگفت:مدرسه خاستگاه پیشرفت در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، صنایع غذایی و زندگی اجتماعی است.