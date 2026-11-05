معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مدرسه خاستگاه پیشرفت است ، گفت: ۱۷هزار کلاس درس در کشور طی دوسال گذشته با مشارکت خیرین ساخته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - محمدجعفر قائم‌پناه،معاون اجرایی رئیس‌جمهور امروز در جلسه نهضت توسعه آموزشی در گیلان اظهار کرد : آموزش و پرورش نقش تاثیر گذاری در تربیت فرزندان این مرز و بوم دارد. 

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایران قوی می تواند سربلندی و سرافرازی را به ارمغان بیاورد، گفت : هیچ کار خیری به مانند مدرسه سازی نیست و همواره تکرار شدنی است و ماندگار است . 

وی با تاکید بر اینکه امید آفرینی  در فضای مدرسه و جامعه ایجاد شود، گفت : فرهنگ دهخدا ، حافظ و شاهنامه و ... از جمله داشته های فرهنگی و تاریخی کشور است ، این فرهنگ بیش از گذشته موردتوجه قرارگیرد و برای کودکان و نوجوانان بازگو شود . 

قائم پناه تصریح کرد :آموزش، امنیت و سلامت از اهم موضوعات. وظایف دولت  و حاکمیت است. 

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت : ۱۷ هزارکلاس درس طی دو سال گذشته با مشارکت خیرین در کشور راه اندازی شده است. 

وی با اشاره به اینکه از اینکه ایرانی هستیم باید افتخار کنیم، گفت: از فرهنگ های کشورهای دیگر بهره ببریم و از ادبیات و فرهنگ غنی ایران حفاظت و به نسل جدید یاد آوری کنیم. 

 وی با تاکید بر اینکه حس وطن دوستی را در فرزندانمان نهادینه کنیم ،گفت : تمدن کهن ایران را باید پاس بداریم، و پرچم ایران را همیشه در مدارس برافراشته کنیم. 

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود : حس تعاون و همکاری را به فرزندان خود یاد بدهیم ،  ودر کارهای مشارکتی از آن بهره گرفته شود . 

قائم پناه اظهار داشت :حقوق بشر برای ایران است نه کشور وحقوق بشری که کودکان را  به شهادت رسانده است. 

معاون اجرایی  رئیس جمهور با بیان اینکه پیشرفت‌هایی مانند ساخت موشک نیز حاصل دانش و تربیت نیروهای توانمند است، افزود:برای رسیدن ایران به اوج توانایی، باید دانایی را از مدارس، به‌ویژه دوره ابتدایی، تقویت کرد.

وی با بیان اینکه فرزندان ایران باید در عرصه‌های گوناگون دانا و توانمند باشندگفت:مدرسه خاستگاه پیشرفت در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، صنایع غذایی و زندگی اجتماعی است.

 

 

برچسب ها: آموزش و پرورش ، خیرین
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