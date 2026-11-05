شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی آگهی‌های مزایده برخی اماکن ورزشی را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از برکناری ثابت قدم از مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و جایگزینی واحدی به عنوان سرپرست جدید، برخی اماکن ورزشی متعلق به این شرکت از طریق مزایده واگذار می‌شود.

پیش از این در برخی از موارد اعتراضاتی نسبت به نحوه برگزاری مزایده اماکن ورزشی در سراسر کشور وجود داشت و به نظر می‌رسد در دور جدید مدیریتی شرکت توسعه قرار است این مزایده‌ها  در زمان مقتضی اعلام شود و علاقمندان برای حضور در این مزایده فرصت کافی داشته باشند.

برخی از اماکن که به تازگی از سوی شرکت توسعه برای واگذاری معرفی شدند به شرح زیر است:

بهره برداری از باشگاه بدنسازی آقایان باشگاه انقلاب

آغاز مزایده‌های واگذاری اماکن ورزشی با حضور رئیس جدید شرکت توسعه 

بهره برداری از دو کورت زمین تنیس در مجموعه ورزشی کشوری

آغاز مزایده‌های واگذاری اماکن ورزشی با حضور رئیس جدید شرکت توسعه 

بهره برداری از بوفه شمال دریاچه در مجموعه ورزشی آزادی

آغاز مزایده‌های واگذاری اماکن ورزشی با حضور رئیس جدید شرکت توسعه 

بهره برداری از باشگاه بولینگ باشگاه انقلاب

آغاز مزایده‌های واگذاری اماکن ورزشی با حضور رئیس جدید شرکت توسعه 

بهره برداری از باشگاه بدنسازی بانوان و متعلقات در باشگاه انقلاب

آغاز مزایده‌های واگذاری اماکن ورزشی با حضور رئیس جدید شرکت توسعه 

فروش ۱۰ راس اسب

آغاز مزایده‌های واگذاری اماکن ورزشی با حضور رئیس جدید شرکت توسعه 

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی
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