باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور در صبح پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ گفت: در برخی از محور‌های استان‌های همدان، لرستان، کردستان و مرکزی بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز در محدوده حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به بارندگی در برخی محور‌های کشور، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

منبع: پلیس راهور