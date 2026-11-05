یک مقام پیشین پنتاگون معتقد است تسلط دموکرات‌ها بر کنگره می‌تواند اختیارات ترامپ را در سیاست خارجی محدود کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایان برژینسکی، مقام ارشد پیشین پنتاگون و پژوهشگر شورای آتلانتیک، معتقد است پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای و تسلط آن‌ها بر کنگره می‌تواند دامنه اختیارات دونالد ترامپ در سیاست خارجی را محدود کند و واشنگتن را به سمت تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، ازسرگیری کمک به اوکراین و حفظ نیروهای آمریکایی در اروپا سوق دهد.

برژینسکی در گفت‌وگو با شبکه «تی‌وی‌پی ورلد» گفت کنگره جدید می‌تواند با تصویب قوانینی، اجرای تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه مسکو را برای دولت الزامی کند. به گفته وی، در صورت دستیابی به حمایت دوسوم اعضای هر دو مجلس، امکان بی‌اثر کردن وتوی رئیس‌جمهور وجود دارد؛ هرچند تحقق چنین اکثریتی به همراهی گسترده دوحزبی نیاز دارد.

این مقام پیشین پنتاگون همچنین پیش‌بینی کرد قانون‌گذاران برای احیای کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا به اوکراین تلاش کنند؛ کمک‌هایی که به گفته او، دولت ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری محدود کرده است.

یکی دیگر از محورهای احتمالی مداخله کنگره، جلوگیری از کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپاست. برژینسکی گفت قانون‌گذاران می‌توانند با استفاده از اختیارات بودجه‌ای و نظارتی خود، کاهش گسترده نیروهای آمریکایی را دشوارتر کنند؛ اقدامی که برای کشورهای شرقی ناتو، از جمله لهستان و کشورهای حوزه بالتیک، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین احتمال داد جمهوری‌خواهان با تضعیف نفوذ سیاسی ترامپ، همکاری بیشتری با دموکرات‌ها در موضوع روسیه، اوکراین و تعهدات آمریکا در قبال ناتو داشته باشند.

برژینسکی در ادامه از رویکرد ترامپ در قبال مسکو انتقاد کرد و گفت رئیس‌جمهور آمریکا همچنان به دنبال ترغیب روسیه به مذاکره از طریق پیشنهاد فرصت‌های اقتصادی است، در حالی که هم‌زمان اوکراین را برای پذیرش امتیازهای سیاسی تحت فشار قرار می‌دهد.

با این حال، وی تأکید کرد که شکست انتخاباتی ترامپ لزوماً به تغییر فوری سیاست کاخ سفید منجر نمی‌شود؛ زیرا رئیس‌جمهور آمریکا همچنان اختیارات گسترده‌ای در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی دارد.

منبع: کی‌یف پست

برچسب ها: جمهوری خواهان ، دولت ترامپ ، روسیه و آمریکا
خبرهای مرتبط
لاوروف: درباره گزارش‌ها پیرامون حمله به ایران از آمریکا پیگیری نکردیم
درخواست تازه آمریکا از ناتو برای تأمین مالی تسلیحات اوکراین
حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه در یاروسلاول
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای نیویورک‌تایمز درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا
السید: ترامپ می‌خواهد جنگ ایران را تمام کند، اما برنامه‌ای ندارد
آکسیوس: ایران به عنوان یک قدرت فضایی در حال ظهور دیده می‌شود
الزیدی در تماس با ترامپ: عراق پایگاه حمله به همسایگان نمی‌شود
مقصر ناکامی انتخاباتی جمهوری‌خواهان کیست؟ جدال درون‌حزبی آغاز می‌شود
غافلگیری رئیس رژیم صهیونیستی از قطع کمک‌های آمریکا
سفارش‌های میلیاردی اسرائیل، مانع آمریکا برای قطع کمک‌های نظامی
احتمال رأی‌گیری برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا از هفته آینده
اعتراضات سراسری فرانسه با احتمال شرکت یک میلیون نفر
سقوط سنگین بورس آمریکا با نگرانی از آینده هوش مصنوعی
آخرین اخبار
الزیدی در تماس با ترامپ: عراق پایگاه حمله به همسایگان نمی‌شود
احتمال رأی‌گیری برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا از هفته آینده
تاکید ترکیه بر حمایت از امنیت عربستان در برابر حملات اخیر
غافلگیری رئیس رژیم صهیونیستی از قطع کمک‌های آمریکا
سقوط سنگین بورس آمریکا با نگرانی از آینده هوش مصنوعی
حمله پهپادی به فرودگاه ملک فهد عربستان
مقصر ناکامی انتخاباتی جمهوری‌خواهان کیست؟ جدال درون‌حزبی آغاز می‌شود
سفارش‌های میلیاردی اسرائیل، مانع آمریکا برای قطع کمک‌های نظامی
قوت گرفتن احتمال استعفای روبیو برای نامزدی در انتخابات ۲۰۲۸
السید: ترامپ می‌خواهد جنگ ایران را تمام کند، اما برنامه‌ای ندارد
کاهش ۶۶ درصدی سود «گروه امارات» به دلیل جنگ با ایران
ادعای نیویورک‌تایمز درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا
آکسیوس: ایران به عنوان یک قدرت فضایی در حال ظهور دیده می‌شود
اعتراضات سراسری فرانسه با احتمال شرکت یک میلیون نفر
ترامپ: قصد دارم پیت هگست را در سمتش حفظ کنم
دیدار وزیر دفاع ترکیه با وزیر دفاع قطر در آنکارا
کنترل دموکرات‌ها بر کنگره و محدود کردن سیاست خارجی ترامپ
میلیاردر‌های حوزه فناوری در تیررس دموکرات‌ها؛ پیامد‌های حمایت از ترامپ چه خواهد بود؟
پست ونس، اعلام زودهنگام نامزدی ۲۰۲۸ به قیمت ترامپ
نیویورکر: تغییر رژیم پیش از تهران، در تگزاس رخ داد
موج تهدیدهای بمب‌گذاری، پروازهای اروپا را مختل کرد
چین: نظامی‌سازی مجدد ژاپن تهدیدی جدی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه است
مدودف: شکست جمهوری‌خواهان تأثیری بر روسیه نخواهد داشت
ادعای فایننشال تایمز درباره توافق روسیه برای فروش ۹۰ پرتابگر موشکی به ایران
اصابت دو پرتابه به یک شناور در نزدیکی سواحل قطر
زلنسکی برای نخستین بار به نتایج انتخابات آمریکا واکنش نشان داد
توافق قریب‌الوقوع یا جنگ بازندگان؟
کارشناس ژاپنی: پایان جنگ با ایران اولویت ترامپ پس از انتخابات است
نتانیاهو کشور‌های خارجی را به مداخله در انتخابات کنست متهم کرد
حدود دوسوم رأی‌دهندگان، سیاست‌های ترامپ را عامل افزایش تورم می‌دانند