باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایان برژینسکی، مقام ارشد پیشین پنتاگون و پژوهشگر شورای آتلانتیک، معتقد است پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای و تسلط آن‌ها بر کنگره می‌تواند دامنه اختیارات دونالد ترامپ در سیاست خارجی را محدود کند و واشنگتن را به سمت تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، ازسرگیری کمک به اوکراین و حفظ نیروهای آمریکایی در اروپا سوق دهد.

برژینسکی در گفت‌وگو با شبکه «تی‌وی‌پی ورلد» گفت کنگره جدید می‌تواند با تصویب قوانینی، اجرای تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه مسکو را برای دولت الزامی کند. به گفته وی، در صورت دستیابی به حمایت دوسوم اعضای هر دو مجلس، امکان بی‌اثر کردن وتوی رئیس‌جمهور وجود دارد؛ هرچند تحقق چنین اکثریتی به همراهی گسترده دوحزبی نیاز دارد.

این مقام پیشین پنتاگون همچنین پیش‌بینی کرد قانون‌گذاران برای احیای کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا به اوکراین تلاش کنند؛ کمک‌هایی که به گفته او، دولت ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری محدود کرده است.

یکی دیگر از محورهای احتمالی مداخله کنگره، جلوگیری از کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپاست. برژینسکی گفت قانون‌گذاران می‌توانند با استفاده از اختیارات بودجه‌ای و نظارتی خود، کاهش گسترده نیروهای آمریکایی را دشوارتر کنند؛ اقدامی که برای کشورهای شرقی ناتو، از جمله لهستان و کشورهای حوزه بالتیک، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین احتمال داد جمهوری‌خواهان با تضعیف نفوذ سیاسی ترامپ، همکاری بیشتری با دموکرات‌ها در موضوع روسیه، اوکراین و تعهدات آمریکا در قبال ناتو داشته باشند.

برژینسکی در ادامه از رویکرد ترامپ در قبال مسکو انتقاد کرد و گفت رئیس‌جمهور آمریکا همچنان به دنبال ترغیب روسیه به مذاکره از طریق پیشنهاد فرصت‌های اقتصادی است، در حالی که هم‌زمان اوکراین را برای پذیرش امتیازهای سیاسی تحت فشار قرار می‌دهد.

با این حال، وی تأکید کرد که شکست انتخاباتی ترامپ لزوماً به تغییر فوری سیاست کاخ سفید منجر نمی‌شود؛ زیرا رئیس‌جمهور آمریکا همچنان اختیارات گسترده‌ای در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی دارد.

منبع: کی‌یف پست