عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید ترامپ صورت‌حساب شکست در انتخابات را به نام جمهوری اسلامی ایران می‌نویسد بنابراین بدش نمی‌آید که به ایران جواب دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علاالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه از آنجایی که ما برجام را با دموکرات‌ها امضا کردیم و الان هم دموکرات‌ها مجالس آمریکا را در اختیار گرفته‌اند، آیا این احتمال وجود دارد که اگر اکنون وارد مذاکره با آمریکا شویم به نتیجه برسیم؟، گفت: آمریکا هنوز در اختیار جمهوری‌خواهان است و تا دو سال دیگر نیز در حاکمیت خواهند بود؛ گرچه تضعیف شده‌اند. یعنی دو مانع به نام مجالس آمریکا، در مقابل آن‌ها قرار دارد و به لحاظ روانی در جامعه آمریکا و حتی به لحاظ سیاسی، شکست خورده‌اند و شرایط بسیار متفاوت از گذشته است.

نماینده مردم خنج، گراش و لارستان در مجلس اظهار کرد: ما دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را دو روی یک سکه می‌دانیم البته ترامپ پدیده‌ای منحصربه‌فرد در تاریخ آمریکاست؛ به لحاظ مجموعه شرارت‌ها و عملکردهای غیرمنطقی‌اش، نه‌فقط در قبال ایران، بلکه در قبال بسیاری از کشورها، از جمله دانمارک، اروپا و حتی خود کانادا که متحد آمریکاست که همه از عملکرد آمریکا تنفر دارند.

بروجردی تاکید کرد: آنچه مهم است، این است که ما در راستای منافع ملی خودمان، از وضعیت پیش‌آمده و شکست ترامپ باید حداکثر استفاده را کنیم که این استفاده به شرایط بستگی دارد و خیلی در این شرایط عجله نداریم و باید ببینیم شرایط به چه صورت پیش می‌رود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه الان که ترامپ در انتخابات شکست خورده است، آیا احتمال حمله وجود دارد؟، گفت: به نظرم این احتمال منتفی نیست و وجود دارد؛ به این لحاظ که هم اسرائیلی‌ها در حال تحریک هستند و هم ترامپ صورت‌حساب این شکست را به نام جمهوری اسلامی ایران می‌نویسد بنابراین بدش نمی‌آید که به ایران جواب دهد.

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برچسب ها: انتخابات آمریکا ، دونالد ترامپ ، جنگ با آمریکا
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بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
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بروجردی:
آمریکا شریک جنایت رژیم صهیونیستی است/با این حمله نظامی دور ششم مذاکرات منتفی است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
عملیات تا زمانی که منافع ملی‌مان اقتضا کند ادامه می‌یابد/ رژیم صهیونیستی همان روز اول تجاوز شکست خورد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و امارات/ و این در حالی است که امارت جنایتکار از تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به ایران کمک و حمایت کرده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
به آقای پوتین عرض کردیم تا آمریکایی‌ها به هفت شرط ما عمل نکنند نه تنگه هرمز باز می‌شود و نه مذاکره‌ای در کار است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
جنگ با ایران به شکست جمهوری‌خواهان انجامید
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
نیروهای متجاوز تروریست های کشور‌های خارجی از سال ۲۰۰۱ تاکنون در کشورهای عربی چه غلطی می کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر تجاوز و حمله به ایران از خردادماه سال 1404 تاکنون و 100 درصد فقط شکست خوردند.
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