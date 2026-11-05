باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علاالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه از آنجایی که ما برجام را با دموکرات‌ها امضا کردیم و الان هم دموکرات‌ها مجالس آمریکا را در اختیار گرفته‌اند، آیا این احتمال وجود دارد که اگر اکنون وارد مذاکره با آمریکا شویم به نتیجه برسیم؟، گفت: آمریکا هنوز در اختیار جمهوری‌خواهان است و تا دو سال دیگر نیز در حاکمیت خواهند بود؛ گرچه تضعیف شده‌اند. یعنی دو مانع به نام مجالس آمریکا، در مقابل آن‌ها قرار دارد و به لحاظ روانی در جامعه آمریکا و حتی به لحاظ سیاسی، شکست خورده‌اند و شرایط بسیار متفاوت از گذشته است.

نماینده مردم خنج، گراش و لارستان در مجلس اظهار کرد: ما دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را دو روی یک سکه می‌دانیم البته ترامپ پدیده‌ای منحصربه‌فرد در تاریخ آمریکاست؛ به لحاظ مجموعه شرارت‌ها و عملکردهای غیرمنطقی‌اش، نه‌فقط در قبال ایران، بلکه در قبال بسیاری از کشورها، از جمله دانمارک، اروپا و حتی خود کانادا که متحد آمریکاست که همه از عملکرد آمریکا تنفر دارند.

بروجردی تاکید کرد: آنچه مهم است، این است که ما در راستای منافع ملی خودمان، از وضعیت پیش‌آمده و شکست ترامپ باید حداکثر استفاده را کنیم که این استفاده به شرایط بستگی دارد و خیلی در این شرایط عجله نداریم و باید ببینیم شرایط به چه صورت پیش می‌رود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه الان که ترامپ در انتخابات شکست خورده است، آیا احتمال حمله وجود دارد؟، گفت: به نظرم این احتمال منتفی نیست و وجود دارد؛ به این لحاظ که هم اسرائیلی‌ها در حال تحریک هستند و هم ترامپ صورت‌حساب این شکست را به نام جمهوری اسلامی ایران می‌نویسد بنابراین بدش نمی‌آید که به ایران جواب دهد.