باشگاه خبرنگاران جوان - پوریانی رئیس‌کل دادگستری مازندران در حاشیه آیین معارفه رئیس و دادستان دادگستری رامسر، با اشاره به باغ ۸ هکتاری رامسر، این موضوع را از مطالبات به‌حق مردم شهرستان دانست و گفت: اجازه نخواهیم داد افرادی به این عرصه که متعلق به مردم است تعرض کنند.

او با اشاره به وقوع بیشتر این موارد در غرب مازندران، افزود: مردم عزیز استان، به‌ویژه شهروندان غرب مازندران، به حرف‌های افراد سودجو اعتماد نکنند و در صورت مواجهه با چنین افرادی، موضوع را به حفاظت اطلاعات دادگستری استان یا مجموعه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اطلاع دهند.

پوریانی گفت: موضوع در چارچوب صیانت از حقوق بیت‌المال و در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان پیگیری می‌شود تا از تعرض دوباره به این باغ جلوگیری شود و زمینه ثبت آن در آثار ملی فراهم شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران