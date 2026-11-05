باشگاه خبرنگاران جوان- حمیدرضا حاجی‌بابایی روز پنجشنبه در چهارمین نشست ملی ستاد شهدای میناب با اشاره به ضرورت روایتگری حماسه شهدای این شهر، اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات امروز کشور این است که ملت ما قله‌های بلندی از افتخار و عظمت خلق می‌کنند، اما ما نمی‌توانیم به اندازه بزرگی این قله‌ها، آنها را روایت کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت روایتگری در تبیین دستاورد‌ها و حماسه‌های ملی افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بار‌ها فرموده‌اند، جنگ، جنگ روایت‌هاست؛ افتخارات را مردم، جوانان، دانش‌آموزان و خانواده‌های ایرانی خلق می‌کنند و انتظار از نخبگان کشور این است که این قله‌های بلند را به‌درستی روایت کنند و حق شهدا و ملت را ادا کنند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابعاد واقعه میناب تصریح کرد: میناب یک زخم نیست، بلکه زخمی عمیق است که در طول تاریخ بهبود نخواهد یافت؛ اما همین زخم، قله‌های بلندی از عظمت، غیرت و ایستادگی ملت ایران را به تصویر می‌کشد.

حاجی‌بابایی، پاسداشت حماسه و ایثار شهدای میناب را حق مسلم خانواده‌های شهدا دانست و گفت: وظیفه ما این است که بتوانیم این حماسه، ایثار و غیرت را در دنیا حفظ و روایت کنیم.

وی با بیان اینکه تأثیرگذاری شهدای میناب از مرز‌های ایران فراتر رفته است، افزود: میناب بر دل ملت‌های دنیا نشسته و آثار این حماسه را می‌توان در تحولات امروز اروپا و آمریکا نیز مشاهده کرد؛ شهری که نام و جایگاه آن در تاریخ ماندگار خواهد شد.

وی همچنین با قدردانی از برگزارکنندگان نشست‌های مرتبط با شهدای میناب، بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای پاسداشت این حماسه تأکید کرد و گفت: حضور در این نشست برای اعلام حمایت خود و مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ها و تصمیم‌هایی است که در راستای شهدای میناب و توسعه این منطقه اتخاذ می‌شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت از تصمیمات مسئولان استان هرمزگان خاطرنشان کرد: هر تصمیمی که در این نشست برای شهدای میناب و این استان پرافتخار گرفته شود، در مجلس از آن حمایت خواهیم کرد.

حاجی‌بابایی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای تحقق مصوبات این نشست تأکید کرد و گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مؤثر، تحولی در میناب رقم بخورد و مجلس، دولت و نظام با انسجام و همراهی در مسیر تحقق این اهداف گام بردارند.