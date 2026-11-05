باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعلیل کارتال سرمربی مشهور ترکیه‌ای و سابق تیم فوتبال پرسپولیس مد نظر تراکتوری‌ها برای جایگزینی جواد نکونام است.

این خبر را برخی رسانه‌های داخلی به نقل از یک رسانه ترکیه‌ای منتشر کردند و شنیده می‌شود جواد نکونام به زودی از این تیم جدا می‌شود و مدیران ترکاتتور از نتایج این تیم در آسیا رضایت ندارند.

اسماعیل کارتال در پرسپولیس اگر چه درخشش زیادی نداشت، اما یکی از سرمربیان با کارنامه‌ای بود که به کشورمان آمد. کارتال در فنرباغچه ترکیه نیز نتایج قابل قبولی گرفت و از سرمربیان مطرح و محبوب در میان هواداران این تیم است.

کارتال سابقه ۶ بازی ملی در کارنامه خود دارد و بیش از ۳ دوره در تیم فنرباغچه حضور داشته است و پس از جدایی از پرسپولیس نیز فصل گذشته به این تیم پیوسته بود.

باشگاه تراکتور هنوز در مورد اخبار برکناری و یا جایگزینی جواد نکونام اظهار نظری نداشته است.