دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر لزوم معرفی معارف الهی به جامعه جهانی گفت: قرآن کریم چهار داروی اساسی حکمت، بصیرت، عدالت و سکینه را برای عبور جوامع بشری از بحران‌ها و تلاطم‌ها ارائه کرده‌است.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه روز پنجشنبه در آیین اختتامیه چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور در قم، طی سخنانی با اشاره به جایگاه اولوالالباب و صاحبان خرد ناب در منظومه معرفتی قرآن کریم اظهار داشت: اگر بشریت از عقلانیت توحیدی، فضیلت اخلاقی و خدمت به مردم برخوردار باشد، هرگز دچار بحران و سردرگمی نخواهد شد.

وی با تبیین چهار نسخه شفابخش قرآن کریم برای جوامع تصریح کرد: نخستین داروی نجات‌بخش، حکمت به معنای پیوند عقلانیت توحیدی، فضیلت اخلاقی و خدمت مردمی است که خداوند آن را به صاحبان خرد ناب عطا می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دومین راهکار را داروی بصیرت برشمرد و افزود: بصیرت همان بینش عمیق، آگاهی و توانمندی تشخیص حق از باطل است؛ انسانی که از نعمت بصیرت برخوردار باشد، در غبار فتنه‌ها و شرایط دشوار مسیر هدایت را گم نمی‌کند.

خسروپناه عدالت را سومین رکن و داروی قرآنی برای اصلاح امور جامعه دانست و یادآور شد: چهارمین رکن حیاتی، داروی سکینه و آرامش درونی است؛ نعمتی که ثبات رویه، استواری و آرامشی پایدار در وجود انسان ایجاد می‌کند تا در اوج گرفتاری‌ها، ترس، اضطرار و شرایط متزلزل، مقتدرانه بایستد و سقوط نکند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به بخش بین‌الملل جشنواره‌ها برای رساندن این پیام‌ها به گوش جهانیان خاطرنشان کرد: امروز گوش‌های شنوا و قلب‌های آماده بسیاری در جهان مشتاق شنیدن معارف ناب اسلامی هستند و اگر در این زمینه کمبودی احساس می‌شود، ناشی از کوتاهی ما در معرفی صحیح و بین‌المللی این عقلانیت و مفاهیم والا است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تلاش‌ها و مشارکت دانشجویان و دست‌اندرکاران این رویداد قدردانی کرد.

چهلمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور امروز به میزبانی دانشگاه قم و با حضور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حال برگزاری است.

این جشنواره از یازدهم تا چهاردهم آبان‌ماه جاری با حضور بیش‌از ۵۰۰ شرکت کننده در بخش‌های مختلف به میزبانی دانشگاه قم برگزار شد.

برچسب ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی ، قزآن
خبرهای مرتبط
شیراز/
شیراز باید به قطب قرآنی کشور تبدیل شود
برنامه‌های امروز رادیو فارس شنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۶
برگزاری جشنواره قرآن و عترت در لرستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
تجهیز بخش دیالیز بیمارستان کامکار با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال
چهار داروی قرآنی نسخه نجات بشریت از بحران‌هاست