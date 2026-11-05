باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه روز پنجشنبه در آیین اختتامیه چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور در قم، طی سخنانی با اشاره به جایگاه اولوالالباب و صاحبان خرد ناب در منظومه معرفتی قرآن کریم اظهار داشت: اگر بشریت از عقلانیت توحیدی، فضیلت اخلاقی و خدمت به مردم برخوردار باشد، هرگز دچار بحران و سردرگمی نخواهد شد.

وی با تبیین چهار نسخه شفابخش قرآن کریم برای جوامع تصریح کرد: نخستین داروی نجات‌بخش، حکمت به معنای پیوند عقلانیت توحیدی، فضیلت اخلاقی و خدمت مردمی است که خداوند آن را به صاحبان خرد ناب عطا می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دومین راهکار را داروی بصیرت برشمرد و افزود: بصیرت همان بینش عمیق، آگاهی و توانمندی تشخیص حق از باطل است؛ انسانی که از نعمت بصیرت برخوردار باشد، در غبار فتنه‌ها و شرایط دشوار مسیر هدایت را گم نمی‌کند.

خسروپناه عدالت را سومین رکن و داروی قرآنی برای اصلاح امور جامعه دانست و یادآور شد: چهارمین رکن حیاتی، داروی سکینه و آرامش درونی است؛ نعمتی که ثبات رویه، استواری و آرامشی پایدار در وجود انسان ایجاد می‌کند تا در اوج گرفتاری‌ها، ترس، اضطرار و شرایط متزلزل، مقتدرانه بایستد و سقوط نکند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به بخش بین‌الملل جشنواره‌ها برای رساندن این پیام‌ها به گوش جهانیان خاطرنشان کرد: امروز گوش‌های شنوا و قلب‌های آماده بسیاری در جهان مشتاق شنیدن معارف ناب اسلامی هستند و اگر در این زمینه کمبودی احساس می‌شود، ناشی از کوتاهی ما در معرفی صحیح و بین‌المللی این عقلانیت و مفاهیم والا است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تلاش‌ها و مشارکت دانشجویان و دست‌اندرکاران این رویداد قدردانی کرد.

چهلمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور امروز به میزبانی دانشگاه قم و با حضور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حال برگزاری است.

این جشنواره از یازدهم تا چهاردهم آبان‌ماه جاری با حضور بیش‌از ۵۰۰ شرکت کننده در بخش‌های مختلف به میزبانی دانشگاه قم برگزار شد.