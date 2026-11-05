باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نامدار صیادی با اشاره به هشدار‌های صادرشده از سوی سازمان هواشناسی کشور مبنی بر ورود توده هوای پرفشار و بارش‌زا به کشور اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، طی ۴۸ ساعت آینده شاهد بارش‌های پراکنده تا گسترده، شدید و در برخی مناطق رگباری خواهیم بود که با توجه به شرایط جغرافیایی استان لرستان، می‌تواند زمینه‌ساز بروز روان‌آب‌های شدید، آب‌گرفتگی اراضی، طغیان مسیل‌ها و وقوع سیلاب در برخی مناطق شود.

وی افزود: با توجه به شرایط توپوگرافی استان، شیب اراضی کشاورزی، وضعیت پوشش گیاهی و احتمال افزایش حجم روان‌آب‌ها، ضروری است تمامی بهره‌برداران، کشاورزان، باغداران، مدیران واحد‌های تولیدی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، هشدار‌های هواشناسی را جدی گرفته و پیش از آغاز بارش‌ها نسبت به انجام اقدامات لازم اقدام کنند.

بسیج همه ظرفیت‌ها برای کاهش خسارات احتمالی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت مدیریت پیشگیرانه بحران تصریح کرد: اولویت اصلی ما در شرایط فعلی، صیانت از سرمایه‌های تولیدی بخش کشاورزی، حفظ زیرساخت‌ها و جلوگیری از خسارت به محصولات و تأسیسات است. در همین راستا، هماهنگی با رسانه‌های ارتباط جمعی، فضای مجازی شورا‌های اسلامی روستاها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا هشدار‌ها و توصیه‌های ضروری در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کشاورزان و تولیدکنندگان منتقل شود.

صیادی ادامه داد: از تمامی مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها انتظار می‌رود با حضور میدانی، نظارت مستمر و هماهنگی با بهره‌برداران، شرایط مناطق پرخطر را بررسی کرده و نسبت به اجرای فوری اقدامات پیشگیرانه اقدام کنند. همچنین لازم است ارتباط مؤثری با دهیاران، شورا‌های اسلامی و تشکل‌های بخش کشاورزی برقرار شود تا هیچ بهره‌برداری از اطلاع‌رسانی‌های ضروری محروم نماند.

پنج اقدام فوری برای حفاظت از سرمایه‌های کشاورزی

وی با تشریح مهم‌ترین اقدامات مورد تأکید ستاد مدیریت بحران بخش کشاورزی استان، گفت: مجموعه جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه باید با اولویت‌بندی مناطق در معرض خطر، اقدامات زیر را با جدیت دنبال کنند:

۱. انتقال تجهیزات و تأسیسات به نقاط امن: تمامی موتورپمپ‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ آب و تجهیزات و تأسیسات آبیاری که در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب قرار دارند، باید در اسرع وقت به نقاط امن منتقل یا نسبت به ایمن‌سازی آنها اقدام شود تا از آسیب و تخریب تجهیزات جلوگیری شود.

۲. بررسی وضعیت کانال‌های انحراف آب مزارع پرورش ماهی: مسیر کانال‌های انتقال و انحراف آب در واحد‌های پرورش ماهی باید به‌صورت دقیق بررسی و نقاط آسیب‌پذیر شناسایی شود. همچنین بهره‌برداران این واحد‌ها باید برای جلوگیری از خسارت ناشی از افزایش ناگهانی دبی آب، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

۳. مدیریت برداشت و عرضه محصولات کشاورزی: با توجه به احتمال بروز اختلال در حمل‌ونقل و عرضه محصولات، لازم است مدیریت برداشت محصولات آماده عرضه به بازار با سرعت و برنامه‌ریزی مناسب انجام شود تا از خسارت به محصولات و کاهش کیفیت آنها جلوگیری شود.

۴. تأمین سوخت و آماده‌سازی ژنراتور‌های برق اضطراری: تأمین سوخت مورد نیاز، به‌ویژه گازوئیل، و بررسی آمادگی ژنراتور‌های برق اضطراری در واحد‌های تولیدی و زیرساخت‌های حساس بخش کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد تا در صورت بروز قطعی برق، روند فعالیت واحد‌ها با مشکل جدی مواجه نشود.

۵. تسریع در برداشت محصولات زراعی و باغی پاییزه: کشاورزان و باغداران باید در صورت فراهم بودن شرایط و امکان برداشت ایمن، نسبت به جمع‌آوری محصولات آماده برداشت از جمله سیب‌زمینی، چغندرقند، سیب، پیاز و سایر محصولات پاییزه اقدام کنند تا از خسارات احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید و آب‌گرفتگی جلوگیری شود.

هشدار به کشاورزان و باغداران؛ اقدامات پیشگیرانه را به ساعات پایانی موکول نکنید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر نقش مهم مشارکت بهره‌برداران در مدیریت شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: تجربه حوادث و بارندگی‌های شدید نشان داده است که بخش قابل توجهی از خسارات با اطلاع‌رسانی به‌موقع، رعایت توصیه‌های فنی و انجام اقدامات پیشگیرانه قابل کنترل است؛ بنابراین از کشاورزان، باغداران، مدیران واحد‌های دامداری، گلخانه‌ای و آبزی‌پروری درخواست می‌کنیم ضمن پیگیری اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و دستگاه‌های اجرایی، از هرگونه اقدام پرخطر در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و تجهیزات، ماشین‌آلات و نهاده‌های تولیدی خود را در محل‌های ایمن مستقر کنند.

وی افزود: مدیران شهرستانی نیز موظف‌اند با رصد مستمر شرایط، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و اطلاع‌رسانی به‌موقع، زمینه کاهش خسارات احتمالی را فراهم کنند. در این مسیر، همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بحران، فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و تشکل‌های کشاورزی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

آماده‌باش کامل تا عبور از شرایط ناپایدار جوی

صیادی در پایان با اشاره به ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: در پایان، موضوع آماده‌باش بخش کشاورزی با توضیحات لازم به مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و استاندار محترم منعکس شده است تا تمامی مدیران و مسئولان مرتبط با آمادگی کامل در میدان حضور داشته باشند و در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، اقدامات لازم بدون وقفه انجام شود.

وی تأکید کرد: رویکرد سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در مواجهه با این سامانه بارشی، پیشگیری، آمادگی، هماهنگی و واکنش سریع است. هدف ما این است که با استفاده از تمام ظرفیت‌های انسانی، فنی و اجرایی، ضمن حفاظت از تولید و سرمایه‌های کشاورزی استان، از تحمیل خسارات اقتصادی به کشاورزان و تولیدکنندگان جلوگیری کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان از تمامی بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند و با اجرای توصیه‌های اعلام‌شده، در تأمین امنیت تولید و عبور کم‌خطر از شرایط جوی پیش‌رو مشارکت کنند.