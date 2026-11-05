پلیس لرستان در سه عملیات، کلاهبرداران اینترنتی و متخلفان را شناسایی و دستگیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - فرمانده انتظامی استان لرستان از شناسایی و دستگیری سه متهم در پرونده کلاهبرداری اینترنتی با شگرد کاریابی و استخدام خبر داد؛ پرونده‌ای که تاکنون ۱۹ شاکی در ۱۱ استان کشور داشته است.

همچنین کشف ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در بروجرد و پلمب یک مطب غیرمجاز در خرم‌آباد از دیگر اقدامات انتظامی استان بوده است.

کشف مزرعه رمزارز با ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در بروجرد

سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا، فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۵ بروجرد با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی یک مزرعه غیرمجاز رمزارز شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و بازرسی از محل موردنظر با حضور کارشناسان شرکت توزیع برق، تعداد ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج رمزارز به ارزش ۲۷ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد با اشاره به دستگیری یک نفر و پلمب یک واحد صنفی در این رابطه تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، به همراه اقلام مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

پلمب مطب غیرمجاز و متخلف در خرم‌آباد

سرگرد نصیر کوهزادی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان، اظهار داشت: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان، با اشراف اطلاعاتی و در پی شکایت و نارضایتی شهروندان از فعالیت یک مطب غیرمجاز و فاقد مجوز که اقدام به دخالت در امور پزشکی می‌کرد، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های تخصصی و شناسایی واحد متخلف در سطح شهرستان خرم‌آباد، با هماهنگی مرجع قضایی و همراهی کارشناسان علوم پزشکی، اقدامات قانونی لازم را انجام دادند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان تصریح کرد: در نهایت، با دستور قضایی، مطب غیرمجاز مذکور پلمب و برای عوامل مربوطه پرونده قضایی تشکیل شد تا مراحل قانونی رسیدگی به تخلفات انجام شود.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
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