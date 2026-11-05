باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه، در برابر مسئله تورم و افزایش قیمت‌ها با شکست سیاسی آشکاری روبه‌رو شد؛ عاملی که به کاهش قابل‌توجه کرسی‌های جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان، سنا و رقابت‌های انتخاباتی فرمانداری‌ها منجر شد.

بر اساس نظرسنجی رأی‌دهندگان آسوشیتدپرس که با مشارکت حدود ۱۰۰ هزار نفر از رأی‌دهندگان انتخابات میان‌دوره‌ای انجام شده است، بیشتر شرکت‌کنندگان معتقد بودند سیاست‌های ترامپ مانع رشد اقتصادی شده و هزینه‌ها را افزایش داده است.

قیمت مصرف‌کننده طی ۱۲ ماه گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که نرخ تورم هنگام آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ ۳ درصد بود.

تلاش رئیس‌جمهور آمریکا برای مقصر دانستن جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین و دموکرات این کشور، در افزایش قیمت‌ها نیز نتوانسته رأی‌دهندگان را قانع کند.

حدود دوسوم شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند سیاست‌های ترامپ به افزایش تورم دامن زده است. در مقابل، بر اساس نظرسنجی «ای‌پی ووت‌کست» از رأی‌دهندگان انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۲، تنها حدود نیمی از شرکت‌کنندگان سیاست‌های بایدن را عامل افزایش تورم می‌دانستند.

همچنین حدود ۹ نفر از هر ۱۰ رأی‌دهنده در نظرسنجی امسال اعلام کردند هزینه‌های زندگی عاملی «حیاتی» یا «بسیار مهم» در تصمیم آنها برای رأی دادن به نامزد‌های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بوده است.

از میان این گروه، حدود ۶ نفر از هر ۱۰ نفر در رقابت‌های محلی مجلس نمایندگان از نامزد‌های دموکرات حمایت کرده‌اند.

منبع: آسوشیتدپرس