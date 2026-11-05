وضعیت تأمین گندم در مازندران مطلوب است و شرایط مناسبی برای پشتیبانی از چرخه تولید و عرضه نان وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - جعفری مدیرکل غله مازندران با حضور در یکی از واحد‌های نانوایی شهر ساری، ضمن قدردانی از تدابیر، حمایت‌ها و پیگیری‌های دکتر یونسی، استاندار محترم مازندران و دکتر سعید راد، مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی دولتی ایران، گفت: با حمایت‌ها و اقدامات انجام‌شده، وضعیت تأمین گندم در استان مطلوب است و شرایط مناسبی برای پشتیبانی از چرخه تولید و عرضه نان وجود دارد.

او با اشاره به دغدغه استاندار محترم مازندران نسبت به کمیت و کیفیت نان و اهمیت رضایتمندی مردم، افزود: تأمین نان مورد نیاز شهروندان، عرضه نان باکیفیت و توجه به نحوه برخورد با مشتریان، از موضوعات مهمی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد. در این میان، تکریم مردم و پاسخ‌گویی شایسته به آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل غله مازندران در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به نانوایانی که کیفیت پخت و رضایتمندی مشتریان را در کنار تکریم شهروندان مورد توجه قرار می‌دهند، گفت: نانوایانی که با ارائه خدمات مطلوب، رفتار شایسته و احترام به مردم، رضایت شهروندان را جلب می‌کنند، شایسته حمایت و تشویق هستند و این رویکرد در چارچوب تأکیدات استاندار محترم مازندران مورد توجه قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: تامین گندم ، نانوایی های مازندران
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