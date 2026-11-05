باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بهاره شفیع زاده رئيس اداره دیدهبان سلامت بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همانطور که استحضار دارید اداره دیدهبان سلامت بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان نظارتی وظیفه دریافت گزارشها را در چهار حوزه تخصصی بازار، ناشران، نهادهای مالی و فضای مجازی را بر عهده دارد. از ابتدای سال تاکنون، شاهد تعداد قابل توجهی از گزارشهای واصله از سوی فعالان بازار سرمایه بودهایم که این امر نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی به این سامانه و تقویت فرهنگ سوتزنی است. مطابق با شرح وظایف، تمامی این گزارشها مورد رصد و بررسی قرار گرفته و هیچ گزارش بدون پیگیری نمیماند. بر اساس ماهیت و موضوعات مطرح شده در این گزارشها، اقداماتی از جمله اقدامات اصلاحی و نظارتی و در موارد حادتر، تهیه پروندههای تخلفاتی و جرم صورت گرفته است تا از حقوق سرمایهگذاران صیانت شود.
او در پاسخ به این پرسش که به گزارشگران آیا پاداش پرداخت شد؟ چه میزان است؟ بیان کرد: بله، پاداش پرداخت شده است. طبق مصوبه ۶ اسفند سال ۱۳۹۸ شورای عالی محترم بورس، پاداش گزارشدهندگان بین ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ اخذ شده از فرد یا افراد متخلف در پرونده تخلف یا فساد اعلام شده یا جلوگیری از ضرر و زیان متحمل نشده، است که سقف اولیه آن ۲ میلیارد ریال بود. اما با توجه نرخ تورم سالهای گذشته و با هدف افزایش انگیزه برای عموم سرمایهگذاران در راستای ارائه گزارشهای ناهنجاری، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در آبان ماه سال ۱۴۰۵، سقف پاداش گزارشگران ناهنجاری را از مبلغ ۲ میلیارد ریال به ۱۰ میلیارد ریال افزایش داد.
او افزود: تاکنون ۸ گزارشگر ناهنجاری با تصویب هیات مدیره سازمان بورس در مجموع حدود ۸ و نیم میلیارد ریال پاداش دریافت کردهاند که این مبالغ مربوط به پیش از مصوبه جدید (افزایش سقف) بوده است.
این مقام مسئول در ادامه گفت: آشنایی با تجارب بین المللی و شناخت ابزارهای نوین مبارزه با فساد، به طراحی راهکارهای پیشگیرانه کمک شایانی میکند. بر اساس تجارب سایر ملتها، کارآمدترین راه مقابله با فساد، مردمی کردن نظارت و ارائه حمایتهای قانونی و اقتصادی با افشاکنندگان است؛ چنانکه مطالعات انجام شده حاکی از آن است که حاکمیتها در بسیاری از کشورها با اتخاذ رویکردهای ترغیبی و پشتیبانی، افراد جامعه را به افشای فساد تشویق مینمایند.
او تاکید کرد: افزایش سقف پاداش از ۲ میلیارد ریال به ۱۰ میلیارد ریال، گامی بسیار مثبت و مؤثر است، چرا که دقیقاً با تأکید بر «سیاستهای تشویقی» برای ترغیب مردم به ارائه گزارش ناهنجاری همسو است. این افزایش میتواند انگیزه اقتصادی قابل توجهی برای گزارشگران ایجاد کند.
رئيس اداره دیدهبان سلامت بازار سرمایه در نهایت بیان کرد: همانطور که اشاره شد بهترین روش، نظارت همگانی است. کلیه آحاد مردم به خصوص فعالان بازار باید به مسائل پیرامون بازار سرمایه حساس باشند و این نکته را در نظر بگیرند که افشای موارد خلاف قوانین و مقررات علاوه بر نفع شخصی، به نفع عموم سرمایهگذاران نیز است. به علاوه، مهمترین دغدغه گزارشگران امنیت ایشان است. هویت این اشخاص حتی در سازمان بورس و اوراق بهادار نیز محرمانه بوده و به عیچ عنوان افشا نمیشود.