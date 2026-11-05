رئيس اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه گفت: تاکنون ۸ گزارشگر ناهنجاری با تصویب هیات مدیره سازمان بورس در مجموع حدود ۸ و نیم میلیارد ریال پاداش دریافت کرده‌‏اند که این مبالغ مربوط به پیش از مصوبه جدید (افزایش سقف) بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - بهاره شفیع زاده رئيس اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همانطور که استحضار دارید اداره دیده‏بان سلامت بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان نظارتی وظیفه دریافت گزارش‌‏ها را در چهار حوزه تخصصی بازار، ناشران، نهاد‌های مالی و فضای مجازی را بر عهده دارد. از ابتدای سال تاکنون، شاهد تعداد قابل توجهی از گزارش‌‏های واصله از سوی فعالان بازار سرمایه بوده‌‏ایم که این امر نشان‏‌دهنده افزایش اعتماد عمومی به این سامانه و تقویت فرهنگ سوت‏‌زنی است. مطابق با شرح وظایف، تمامی این گزارش‌‏ها مورد رصد و بررسی قرار گرفته و هیچ گزارش بدون پیگیری نمی‌‏ماند. بر اساس ماهیت و موضوعات مطرح شده در این گزارش‌‏ها، اقداماتی از جمله اقدامات اصلاحی و نظارتی و در موارد حادتر، تهیه پرونده‏‌های تخلفاتی و جرم صورت گرفته است تا از حقوق سرمایه‏گذاران صیانت شود.

او در پاسخ به این پرسش که به گزارشگران آیا پاداش پرداخت شد؟ چه میزان است؟ بیان کرد: بله، پاداش پرداخت شده است. طبق مصوبه ۶ اسفند سال ۱۳۹۸ شورای عالی محترم بورس، پاداش گزارش‏‌دهندگان بین ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ اخذ شده از فرد یا افراد متخلف در پرونده تخلف یا فساد اعلام شده یا جلوگیری از ضرر و زیان متحمل نشده، است که سقف اولیه آن ۲ میلیارد ریال بود. اما با توجه نرخ تورم سال‌‏های گذشته و با هدف افزایش انگیزه برای عموم سرمایه‏گذاران در راستای ارائه گزارش‌‏های ناهنجاری، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در آبان ماه سال ۱۴۰۵، سقف پاداش گزارشگران ناهنجاری را از مبلغ ۲ میلیارد ریال به ۱۰ میلیارد ریال افزایش داد.

او افزود: تاکنون ۸ گزارشگر ناهنجاری با تصویب هیات مدیره سازمان بورس در مجموع حدود ۸ و نیم میلیارد ریال پاداش دریافت کرده‌‏اند که این مبالغ مربوط به پیش از مصوبه جدید (افزایش سقف) بوده است.

این مقام مسئول در ادامه گفت: آشنایی با تجارب بین ‏المللی و شناخت ابزار‌های نوین مبارزه با فساد، به طراحی راهکار‌های پیشگیرانه کمک شایانی می‌‏کند. بر اساس تجارب سایر ملت‏‌ها، کارآمدترین راه مقابله با فساد، مردمی کردن نظارت و ارائه حمایت‌‏های قانونی و اقتصادی با افشاکنندگان است؛ چنانکه مطالعات انجام شده حاکی از آن است که حاکمیت‏‌ها در بسیاری از کشور‌ها با اتخاذ رویکرد‌های ترغیبی و پشتیبانی، افراد جامعه را به افشای فساد تشویق می‏‌نمایند.

او تاکید کرد: افزایش سقف پاداش از ۲ میلیارد ریال به ۱۰ میلیارد ریال، گامی بسیار مثبت و مؤثر است، چرا که دقیقاً با تأکید بر «سیاست‌های تشویقی» برای ترغیب مردم به ارائه گزارش ناهنجاری همسو است. این افزایش می‏تواند انگیزه اقتصادی قابل‏‌ توجهی برای گزارشگران ایجاد کند.

رئيس اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه در نهایت بیان کرد: همانطور که اشاره شد بهترین روش، نظارت همگانی است. کلیه آحاد مردم به خصوص فعالان بازار باید به مسائل پیرامون بازار سرمایه حساس باشند و این نکته را در نظر بگیرند که افشای موارد خلاف قوانین و مقررات علاوه بر نفع شخصی، به نفع عموم سرمایه‌‏گذاران نیز است. به علاوه، مهم‌ترین دغدغه گزارشگران امنیت ایشان است. هویت این اشخاص حتی در سازمان بورس و اوراق بهادار نیز محرمانه بوده و به عیچ عنوان افشا نمی‌‏شود.

برچسب ها: بورس ایران ، سوت زنی ، بازار سرمایه
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