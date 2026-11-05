شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطع شدن بیمه تامین اجتماعی برای پذیرفته شدن دانشگاه ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس طرح بیمه، تمامی دانشجویان کشور درهر مقطع تحصیلی و دانشگاهی که مشغول به تحصیل هستند، می‌توانند با انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌بیمه، تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گیرند که در این صورت، سال‌های تحصیلات دانشگاهی برای آنها به عنوان سابقه بیمه‌پردازی محسوب می‌شود.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما بیمه تامین اجتماعی برای پذیرفته شدن دانشگاه حذف شده و مشکلاتی را برای دانشجویان به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند، کنکور سراسری هر سال در تیر ماه برگزار می‌شود و قبولی‌ها تا مهرماه وارد دانشگاه می‌شوند.

ولی امسال به دلیل شرایط جنگی و تاخیر در برگزاری کنکور، نتایج انتخاب رشته قرار است هفته آخر آبان ماه اعلام شود و ثبت نام در دانشگاه هم حداقل دو هفته طول می‌کشد. متأسفانه سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به شرایط امسال، بیمه تامین اجتماعی تمام دانشجویان قبولی را قطع کرده است و به تبع آن تمامی بیمه‌های تکمیلی نیز قطع شده است و خانواده‌ها را با هزینه‌های سرسام‌آور درمانی مواجه کرده است. خواهشمندم رسیدگی کنید.

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