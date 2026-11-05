با ورود قاطع دستگاه قضایی استان البرز، حکم محکومیت مدیران متخلف یک شرکت تعاونی مسکن در کرج اجرا شد؛.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کل دادگستری استان البرز از جزئیات اجرای حکم محکومیت مدیران متخلف یک شرکت تعاونی مسکن بزرگ با حدود ۲ هزار عضو در شهر کرج خبر داد که حقوق اعضا را به مخاطره انداخته بودند.

حسین فاضلی هریکندی با تشریح روند این پرونده اظهار داشت: در ابتدا شرکت تعاونی مسکن اقدام به تهیه زمین و واگذاری به اعضا کرده بود، اما به دلیل بروز پاره‌ای مشکلات، هیئت مدیره وقت منحل و مدیرعامل و هیئت مدیره جدیدی انتخاب شدند.

مصوبات غیرقانونی زیر ذره‌بین دادگستری

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: مدیرعامل و هیئت مدیره جدید در ادامه اقدام به برگزاری جلسه «مجمع عمومی عادی» کرده و مصوباتی از قبیل واگذاری، فروش و هبه اموال تعاونی به اعضا، غیراعضا و همچنین اعطای پاداش‌های سنگین به مدیران را به تصویب رساندند.

وی تاکید کرد: حسب تحقیقات انجام‌شده و احکام قطعی صادره، مشخص شد برگزاری این مجمع هم از نظر «شکلی» (به دلیل مشخص نبودن تعداد اعضا، حضور افراد فاقد سمت و غیرعضو و عدم رعایت حد نصاب قانونی) فاقد رسمیت بوده و هم از نظر «ماهوی» اعطای چنین اختیارات و واگذاری‌هایی کاملاً مغایر با قوانین، مقررات و اساسنامه شرکت تعاونی مسکن بوده است.

پاداش‌های چندهزار متری مدیران به خودشان!

فاضلی هریکندی با اشاره به ابعاد سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته گفت: برخی از املاک تعاونی مسکن مستقیماً به اعضای هیئت مدیره وقت یا منسوبین آن‌ها واگذار شد؛ به نحوی که مدیرعامل وقت تعاونی (که وکیل دادگستری نیز بوده است) ۱۱ قطعه زمین ۳۰۰ الی ۹۰۰ متری، به مساحت بالغ بر ۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع از اراضی تعاونی را تحت عنوان پاداش و حق‌الوکاله دریافت کرده بود.

وی اضافه کرد: اعضای هیئت مدیره و بازرس تعاونی نیز ۱۱ قطعه ۴۰۰ الی ۵۵۰ متری دیگر به مساحت بالغ بر ۱۹ هزار مترمربع از اراضی تعاونی را به عنوان پاداش میان خود تقسیم کرده بودند.

بازگشت ده‌ها هزار متر زمین به تعاونی با اجرای حکم رد مال

رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۴ قطعه از این اراضی با آرای محاکم دادگستری استان به تعاونی بازگشته است. همچنین با توجه به محکومیت قطعی ۱۱ نفر از مدیران وقت و در راستای اجرای مجازات «رد املاک تحصیل‌شده»، در مجموع ۲۲ قطعه زمین دیگر (حدود ۳۰۰ الی ۹۰۰ متری) به مساحت بالغ بر ۲۳ هزار و ۸۰۰ مترمربع از املاک تعاونی اعاده شد و متخلفان علاوه بر رد مال، به مجازات حبس محکوم شدند.