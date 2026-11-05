باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از دستگیری پنج نفر در ارتباط با سرقت محموله‌های ریلی در این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان اقدامات قضایی و انتظامی، بیش از ۲ تن گندم مسروقه از منازل افراد دستگیرشده کشف و ضبط شده است.

مجتبی استوارزاده اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از محموله‌های ریلی و با توجه به ضرورت شناسایی عوامل دخیل در این سرقت‌ها، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، دستورات قضایی برای پیگیری موضوع و دستگیری متهمان صادر شد.

وی افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و اقدامات پلیس راه‌آهن، تاکنون پنج نفر در ارتباط با این پرونده شناسایی و دستگیر شده‌اند که در بازرسی از منازل آنان، بیش از ۲ تن گندم مسروقه کشف شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با بیان اینکه تحقیقات برای روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد، تصریح کرد: در حال حاضر شناسایی سایر همدستان احتمالی، بررسی میزان و ابعاد سرقت‌ها و ... در حال پیگیری است.

استوارزاده با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات پلیس راه‌آهن در شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده گفت: همکاری و پیگیری مجموعه پلیس راه‌آهن در روند رسیدگی به این موضوع نقش مؤثری داشته و از تلاش‌های مأموران این مجموعه در انجام وظایف محوله قدردانی می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی قضایی به پرونده و تحقیقات برای شناسایی دیگر افراد احتمالی مرتبط با این سرقت‌ها و کشف سایر اموال مسروقه همچنان ادامه دارد.