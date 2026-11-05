باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که دشمن آمریکایی‌ـ‌صهیونیستی در جنگ ۱۲ روز و رمضان با هدف فلج کردن چرخه اقتصادی، برخی زیرساخت‌های تولید کشور را هدف حملات خود قرار داد، نیرو‌های اقتصادی استان لرستان با روحیه‌ای مشابه رزمندگان، در حال بازسازی و احیای واحد‌های آسیب‌دیده هستند. در همین راستا، رئیس‌کل دادگستری لرستان با حضور در واحد تولیدی فردا موتور اشترینان، از این جهادگران عرصه اقتصاد حمایت کرد و وعده داد که دادگستری لرستان در کنار تولیدکنندگان خواهد ایستاد.

بازسازی نماد مقاومت در برابر حملات دشمن

عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، طی بازدید از واحد تولیدی «فردا موتور» اشترینان در نخستین روز تولید مجدد این واحد صنعتی پس از ماه‌ها چالش اقتصادی، با اشاره به آسیب‌های جدی وارد شده به این کارخانه در جریان جنگ ۱۲ روزه و شهادت دو تن از کارکنان این مجموعه، از روحیه ایستادگی مدیریت و پرسنل این شرکت قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد که اصابت موشک‌های دشمن به این واحد تولیدی در دومین روز جنگ، نشان‌دهنده هدفمند بودن حملات دشمن برای خاموش کردن چراغ تولید در کشور است

تولید؛ جبهه دفاع از استقلال ملی

رئیس‌کل دادگستری لرستان در صحبت‌های خود با تکیه بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری، تأکید کرد که ایران اسلامی امروز از نظر معیار‌های الهی، ابرقدرت جهان است و اقتدار ملی با تکیه بر توان داخلی و اقتصاد درون‌زا محقق می‌شود. وی افزود: دشمن می‌داند که در برابر استحکام پایه‌های اقتصادی ایران، زمین‌گیر خواهد شد؛ لذا تلاش می‌کند با ضربه به واحد‌های تولیدی، کشور را به سمت وابستگی سوق دهد، اما ایستادگی مردان و متخصصان این استان در بازسازی و فعال‌سازی دوباره این کارخانه پس از ماه‌ها تعطیلی، گواهی بر شکست طرح‌های دشمن است

دستگاه قضایی پشتیبان حقوقی تولیدکنندگان

علی‌محمدی با تبیین نقش دستگاه قضا در حوزه اقتصاد، تصریح کرد: در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، حمایت از تولید و اشتغال اکنون در صدر اولویت‌های دستگاه قضایی قرار دارد. وظیفه ما تنها اجرای قانون نیست، بلکه رفع موانع تولید و همراهی با تولیدکنندگان است. ما بر این باوریم که اقتصاد مقاومتی، تنها با جوانی و تخصص نیرو‌های داخلی و عدم وابستگی به جریان‌های خارجی میسر می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در پایان با اعلام رویکرد عملیاتی دستگاه قضا در استان گفت: ما برخلاف روال‌های گذشته، منتظر مراجعه تولیدکنندگان به مراجع قضایی نخواهیم بود؛ بلکه تیم‌های ما به صورت میدانی در واحد‌های صنعتی حضور یافته و مشکلات آنها را پایش خواهند کرد. آنچه در صلاحیت استان قابل رفع باشد، فوراً پیگیری می‌شود و آنچه نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح عالی مانند ریاست قوه قضائیه یا دادستان کل کشور باشد، با دقت و سرعت بالا دنبال خواهد شد. ما در کنار شما هستیم تا این مسیر جهادی اقتصاد را با قدرت ادامه دهیم.

این بازدید در حالی صورت گرفت که کارخانه فردا موتور پس از ماه‌ها توقف فعالیت به دلیل چالش‌های اقتصادی، دوباره به چرخه حیات بازگشته است. در نخستین روز از بازگشت تولید، بخش‌هایی از خط تولید این واحد صنعتی مجدداً فعال شده و فعالیت خود را از سر گرفته است. حضور رئیس‌کل دادگستری لرستان در نخستین روز بازگشت این واحد به چرخه اقتصادی، نشان‌دهنده پشتیبانی حقوقی دستگاه قضا برای احیای صنایع و مقابله با رکود است.

منبع: دادگستری لرستان