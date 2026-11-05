نتانیاهو بدون ارائه شواهدی، کشورهای خارجی را به صرف مبالغ هنگفت برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات کنست متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، کشور‌های خارجی را به مداخله در انتخابات اخیر کنست متهم کرد و مدعی شد مبالغ هنگفتی برای تأثیرگذاری بر نتایج این انتخابات هزینه شده است.

نتانیاهو در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها ادعا کرد: «شبهات جدی وجود دارد مبنی بر اینکه کشور‌های خارجی مبالغ هنگفتی را برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات در اسرائیل هزینه کرده‌اند.»

این اتهامات در حالی مطرح شده است که نتانیاهو چند روز پیش نیز احزاب عربی را به تلاش برای «سرقت انتخابات» متهم کرده بود.

با این حال، کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد بررسی نتایج رأی‌گیری هفته گذشته به پایان رسیده و تمامی شکایت‌های ارائه‌شده از سوی جریان‌های سیاسی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

این کمیته تأکید کرد که در جریان بررسی‌ها، هیچ تخلف یا نشانه‌ای مبنی بر خدشه‌دار شدن سلامت روند رأی‌گیری شناسایی نشده است.

منبع: الجزیره