سیستم تصفیه آب بخش دیالیز بیمارستان کامکار عرب‌نیا با مشارکت خیرین و اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال تأمین و تجهیز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش ایمنی بیماران دیالیزی انجام شده است.

آب مصرفی در فرایند دیالیز باید از استاندارد‌های دقیق بهداشتی و فنی برخوردار باشد و کیفیت آن نقش مهمی در حفظ سلامت بیماران دارد.

این سیستم با بهره‌گیری از فناوری اسمز معکوس (RO)، امکان حذف مواد زائد و آلاینده‌ها از آب مصرفی را فراهم می‌کند و به پیشگیری از عوارض احتمالی ناشی از آلودگی آب و افزایش ایمنی فرایند دیالیز کمک می‌کند.

پایش مستمر کیفیت آب و نظارت بر عملکرد سیستم تصفیه هم از الزامات مهم بهره‌برداری از این تجهیزات و تضمین کیفیت خدمات درمانی به بیماران دیالیزی است.

برچسب ها: دیالیز ، بیمارستان ، خیرین قم
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